ServiceNow ha annunciato l'implementazione della tecnologia AI generativa nel suo chatbot Virtual Agent, migliorando in modo significativo le capacità di self-service della piattaforma. Now Assist per Virtual Agent utilizza l'intelligenza artificiale per fornire risposte più dirette, pertinenti e colloquiali alle richieste degli utenti, consentendo a questi ultimi di svolgere attività complesse con maggiore facilità.

Grazie all'integrazione dell'IA generativa nell'Agente Virtuale, gli utenti possono ora ricevere un contesto e informazioni aggiuntive quando pongono domande, come ad esempio pezzi di codice interni, immagini di prodotti, video, link a documenti o riassunti di articoli della Knowledge Base. Questo miglioramento della piattaforma di ServiceNow migliora notevolmente l'esperienza dell'utente e l'efficacia del chatbot, rendendolo uno strumento prezioso per i clienti.

ServiceNow ha anche introdotto Virtual Agent Designer, un ambiente drag-and-drop in cui i clienti possono configurare l'esperienza di conversazione del chatbot in base alle loro esigenze organizzative. Inoltre, la piattaforma consente ora di incorporare modelli linguistici di grandi dimensioni come Microsoft Azure OpenAI Service LLM o OpenAI API, consentendo agli utenti di interagire direttamente con questi servizi, se necessario.

Questo importante aggiornamento della piattaforma di ServiceNow è stato reso possibile grazie ai precedenti progressi del Generative AI Controller e della tecnologia Now Assist for Search. Di conseguenza, ServiceNow sta consolidando la sua posizione all'avanguardia nel settore tecnologico alimentato dall'intelligenza artificiale.

Il Presidente e CEO di ServiceNow, Bill McDermott, ha dichiarato: "ServiceNow è alla guida dell'era dell'intelligenza. Anni di investimenti nell'AI ci hanno messo al centro di un movimento innegabile. Stiamo inserendo l'intelligenza artificiale generativa nella nostra piattaforma in modo che i clienti possano massimizzare il loro ROI: "ritorno sull'intelligenza". Si tratta di una co-innovazione ponderata e ad alto tasso di fiducia, per trovare l'equilibrio tra la velocità della macchina e il giudizio umano. Grazie alle nostre partnership strategiche con NVIDIA e Microsoft, stiamo progettando flussi di lavoro più intelligenti e completamente automatizzati. Aiutiamo i nostri clienti a innovare modelli di business completamente nuovi con ServiceNow, la piattaforma intelligente per la trasformazione digitale end-to-end.

Man mano che un numero sempre maggiore di organizzazioni abbraccia le piattaforme low-code e no-code, strumenti come il Virtual Agent Designer di ServiceNow e la piattaforma no-code di AppMaster.io diventano sempre più cruciali per semplificare i processi e migliorare il coinvolgimento degli utenti. Le tecniche di sviluppo low-code e no-code aiutano le aziende a creare applicazioni in modo più rapido ed economico, consentendo loro di adattarsi a un panorama digitale in continua evoluzione.