Nel contesto della sicurezza e della conformità, una violazione dei dati è un evento critico in cui individui non autorizzati ottengono l'accesso a informazioni sensibili, protette o riservate. Questo accesso illegittimo può essere il risultato di azioni deliberate, come attacchi di hacking o di ingegneria sociale, o divulgazione accidentale da parte di utenti autorizzati. Le violazioni dei dati comportano rischi significativi per le organizzazioni, i loro clienti e le parti interessate, poiché possono portare a perdite finanziarie, danni alla reputazione, responsabilità legali e sanzioni normative.

Le organizzazioni che operano nell'era dell'informazione fanno sempre più affidamento sui dati, utilizzando grandi quantità di informazioni personali, finanziarie, operative e di altro tipo. La proliferazione di dispositivi abilitati a Internet, servizi basati su cloud ed ecosistemi interconnessi ha ampliato la superficie di attacco digitale, offrendo ai criminali informatici numerose opportunità per sfruttare le vulnerabilità di sistemi e processi. Un recente studio condotto da IBM e Ponemon Institute ha stimato il costo medio globale di una violazione dei dati a 4,24 milioni di dollari. Inoltre, lo studio ha rilevato che sono necessari in media 287 giorni per identificare e contenere una violazione, durante i quali gli autori potrebbero aver già monetizzato i dati rubati o causato danni significativi all’organizzazione interessata.

Nell'ambito di una violazione dei dati, i dati compromessi possono includere informazioni di identificazione personale (PII), come nomi, indirizzi, numeri di previdenza sociale o informazioni bancarie; dati organizzativi sensibili, come segreti commerciali, proprietà intellettuale o documenti finanziari; e credenziali per l'accesso a sistemi o reti riservate. I criminali informatici possono utilizzare queste informazioni per vari scopi dannosi, tra cui il furto di identità, la frode finanziaria, lo spionaggio aziendale e il lancio di attacchi mirati di phishing o ransomware.

Esistono diversi esempi ben noti di violazioni dei dati di alto profilo che hanno avuto conseguenze significative per le organizzazioni colpite e i loro clienti. Uno di questi casi è la violazione di Equifax del 2017, che ha colpito oltre 147 milioni di consumatori e ha comportato perdite stimate per 4 miliardi di dollari per l’azienda. L'attacco è stato attribuito allo sfruttamento di una vulnerabilità del software nel sito web di Equifax, combinato con misure di sicurezza insufficienti per proteggere i dati sensibili dei consumatori. Allo stesso modo, la violazione dei dati Target del 2013 ha avuto un impatto su oltre 41 milioni di conti di carte di pagamento dei clienti, comportando un notevole costo finanziario e reputazionale per il rivenditore.

Le organizzazioni devono adottare un approccio globale e proattivo alla sicurezza e alla conformità dei dati per ridurre al minimo il rischio di violazioni dei dati. Ciò include l’implementazione di solide policy e procedure di sicurezza, come controlli di accesso, segmentazione della rete, crittografia e valutazioni periodiche delle vulnerabilità. Inoltre, le organizzazioni dovrebbero investire nella formazione sulla sensibilizzazione alla sicurezza per i dipendenti per fornire loro le conoscenze e le competenze necessarie per identificare ed evitare potenziali minacce. Valutazioni periodiche del rischio e controlli di conformità possono anche aiutare a identificare potenziali vulnerabilità e ad affrontarle prima che possano essere sfruttate. Il raggiungimento della conformità con le normative applicabili sulla protezione dei dati, come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione Europea o il California Consumer Privacy Act (CCPA), può rafforzare ulteriormente il livello di sicurezza di un'organizzazione e dimostrare l'impegno nella protezione delle informazioni sensibili.

