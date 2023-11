Nel contesto della progettazione di modelli, il termine "Fisarmonica" si riferisce a un modello di progettazione dell'interfaccia utente (interfaccia utente) ampiamente utilizzato comunemente incorporato in vari tipi di applicazioni, comprese applicazioni web, mobili e backend. Una fisarmonica è un contenitore di contenuti espandibile e comprimibile che consente agli utenti di visualizzare o nascondere sezioni di informazioni correlate. Questo modello di progettazione contribuisce a creare un'interfaccia utente pulita, strutturata e facilmente navigabile, consentendo agli utenti di accedere al contenuto desiderato in modo rapido ed efficiente.

Le fisarmoniche sono particolarmente utili quando si lavora con uno spazio limitato sullo schermo o quando si presentano grandi quantità di contenuti che altrimenti potrebbero essere scomodi da scorrere. Secondo una ricerca condotta dal Nielsen Norman Group, le fisarmoniche possono migliorare la comprensione dei contenuti fino al 30% se utilizzate in modo appropriato, rendendole un componente prezioso nella progettazione delle applicazioni moderne.

Sulla piattaforma AppMaster, le fisarmoniche possono essere facilmente create e personalizzate utilizzando i componenti dell'interfaccia utente drag-and-drop integrati, che soddisfano lo sviluppo di applicazioni Web con il framework Vue3 e JS/TS. Le fisarmoniche delle applicazioni mobili possono essere sviluppate utilizzando il framework basato su server AppMaster basato su Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS. La logica aziendale delle fisarmoniche può essere realizzata e personalizzata in base ai requisiti del singolo progetto, grazie al designer di processi aziendali (BP) basato su componenti visivi di AppMaster.

Quando implementi una fisarmonica nella tua applicazione, è essenziale considerare le seguenti best practice:

1. Indica chiaramente le sezioni espandibili/comprimibili : utilizza segnali visivi come frecce, icone o simboli +/- per indicare che il tuo contenuto può essere espanso o compresso.

2. Garantisci animazioni fluide : le animazioni sincronizzate correttamente possono fornire una migliore esperienza utente, eliminando cambiamenti improvvisi dello schermo durante l'espansione o la compressione delle sezioni. È possibile ottenere animazioni fluide utilizzando transizioni CSS o librerie JavaScript, a seconda della piattaforma specifica.

3. Consenti la navigazione da tastiera : migliora l'accessibilità abilitando la navigazione da tastiera, ad esempio utilizzando il tasto Tab per spostarsi tra le intestazioni delle sezioni e il tasto Invio/Spazio per espandere o comprimere le sezioni.

4. Preserva lo stato durante il ricaricamento della pagina o la navigazione : mantiene le preferenze dell'utente salvando lo stato delle sezioni espanse o compresse, nei cookie o nell'archiviazione locale, per preservare le sue scelte quando ritorna alla pagina.

5. Limita la profondità delle fisarmoniche nidificate : sebbene le fisarmoniche possano essere nidificate all'interno di altre fisarmoniche per un'ulteriore organizzazione dei contenuti, fai attenzione a non creare gerarchie eccessivamente profonde, che possono complicare la navigazione dell'utente.

