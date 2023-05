La célèbre plateforme de développement visuel no-code, WebflowWebflow a récemment annoncé la nomination de Shane Murphy-Reuter au poste de Chief Marketing Officer (CMO). Fort d'une grande expérience dans le développement d'entreprises SaaS, Murphy-Reuter contribuera à l'accélération de la croissance de Webflow, en poussant la plateforme no-code vers le grand public.

Cette nomination fait suite à la levée de fonds de 120 millions de dollars de la série C de Webflow en mars, qui a vu l'évaluation de l'entreprise grimper à 4 milliards de dollars, avec plus de 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents (ARR). L'objectif de Webflow est de permettre à chacun de créer pour le web, en s'appuyant sur sa solide communauté de professionnels de la conception de sites web et en élargissant rapidement son champ d'action afin d'alimenter des sites web critiques pour des entreprises allant de la startup à la grande entreprise.

Webflow Le site web de l'entreprise révolutionne la manière dont les entreprises et les particuliers créent leur présence en ligne grâce au développement visuel, offrant ainsi une alternative au développement traditionnel basé sur le code. Dans ses nouvelles fonctions, M. Murphy-Reuter apporte sa vaste expérience en matière de développement d'entreprises SaaS au-delà de la barre des 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Il ouvrira de nouvelles opportunités de marché et alignera les marques avec des visions ambitieuses comme celle de Webflow.

M. Murphy-Reuter a précédemment dirigé le marketing chez ZoomInfo, où il a réorganisé l'architecture narrative et de marque de l'entreprise, en intégrant simultanément quatre marques acquises. Ses efforts ont permis d'atteindre un milliard de dollars de chiffre d'affaires. Auparavant, il a occupé le poste de vice-président principal du marketing chez Intercom, où il a aidé l'entreprise à monter en gamme et à doubler son chiffre d'affaires, qui est passé de 100 millions de dollars à plus de 200 millions de dollars. Il a également occupé le poste de vice-président des ventes et du marketing chez AdRoll.

Webflow se distingue comme la principale plateforme de développement visuel, simplifiant considérablement le processus de construction de sites web en permettant aux utilisateurs de créer des sites web puissants visuellement sans écrire de code. Utilisant les technologies modernes de développement web, Webflow aide les utilisateurs à gagner du temps d'ingénierie tout en générant du code propre en arrière-plan. La plateforme est utilisée par des millions de professionnels dans le monde entier, qu'il s'agisse de concepteurs indépendants, d'agences de création ou d'entreprises figurant au classement Fortune 500. Parmi les entreprises qui utilisent Webflow, citons Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork, Allianz et Dell.

Alors que la tendance no-code continue de prendre de l'ampleur, d'autres plateformes telles que AppMaster ont émergé, offrant de puissantes solutions no-code pour le développement d'applications dorsales, web et mobiles. AppMaster permet aux développeurs professionnels et citoyens de créer visuellement des applications évolutives, accélérant considérablement le processus de développement et fournissant des solutions logicielles complètes pour les entreprises de toutes tailles.

Avec la nomination de Shane Murphy-Reuter en tant que nouveau CMO, Webflow est prêt à faire des progrès significatifs pour positionner no-code comme la méthode préférée pour le développement web et pour permettre aux utilisateurs du monde entier de créer des expériences web visuellement étonnantes sans avoir besoin de compétences de codage traditionnelles.