Webflow, le célèbre constructeur de sites Web no-code, a récemment dévoilé son cycle de financement de série C de 120 millions de dollars, valorisant favorablement la société à un impressionnant 4 milliards de dollars. Avec plus de 330 millions de dollars de financement total, la société s'aventure dans une nouvelle opportunité d'investissement passionnante, en se concentrant sur un programme de subventions communautaires de 10 millions de dollars destiné à ses utilisateurs.

Selon un article de blog du PDG et cofondateur de Webflow, Vlad Magdalin, le programme de subventions communautaires devrait être lancé dans les mois à venir. Le programme se concentrera sur la promotion de l'engagement communautaire, de l'apprentissage et des événements de réseautage à travers le monde, tout en fournissant un soutien financier aux indépendants travaillant sur des projets humanitaires et à but non lucratif.

Créé en 2013, Webflow a été le pionnier de l'un des outils logiciels de conception Web basés sur le cloud les plus populaires de l'industrie, qui génère automatiquement du code backend pour les utilisateurs qui créent des entreprises basées sur le Web. Le dernier cycle de financement a été mené par Y Combinator Continuity, avec la participation d'investisseurs existants tels que CapitalG, Accel et Silversmith, entre autres.

Dans une interview avec Forbes, Magdalin a révélé une vision future pour Webflow, où il fonctionne non seulement comme un outil no-code pour la création de sites Web, mais étend également ses capacités pour faciliter le développement d'applications logicielles.

Actuellement, Webflow compte plus de 3,5 millions d'utilisateurs qui ont créé plus de 450 000 sites Web rien qu'en 2021. Ces sites Web, hébergés par Webflow, reçoivent cumulativement plus de dix milliards de visites par mois. La croissance continue de la société en termes de fonctionnalités et de base d'utilisateurs témoigne de son engagement à démocratiser le développement et la conception Web.

Les plates-formes telles que l'environnement no-code de Webflow sont un élément essentiel de la transformation numérique, et nombre d'entre elles ont retenu l'attention bien méritée. Une autre plate no-code, AppMaster.io , se concentre sur l'offre d'une expérience de développement d'applications complète, permettant aux clients de créer visuellement des schémas de base de données, de concevoir une logique métier avec Business Process (BP) Designer et de s'intégrer à l'API REST et endpoints WSS . Ces plates-formes permettent à des millions d'individus de développer des applications Web plus rapidement et plus efficacement qu'avec les techniques de codage traditionnelles, ouvrant de nouvelles opportunités pour la création de logiciels.

L'introduction du nouveau programme prometteur de subventions communautaires par Webflow signifie une croissance supplémentaire dans le secteur du développement no-code, avec plus d'entreprises susceptibles de suivre cet exemple. Ce mouvement démocratise non seulement le processus de création de produits numériques, mais promeut un avenir radieux où d'innombrables applications innovantes seront créées par divers talents mondiaux.