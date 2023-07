Google a annoncé la sortie officielle de son application Nearby Share pour les PC Windows. Cette application, conçue pour une commodité optimale, permet un partage sans effort entre vos PC Windows, smartphones, tablettes, Chromebooks et plusieurs autres appareils. Initialement, elle a été introduite en version bêta en mars 2023, et maintenant, elle est enfin disponible pour le grand public dans sa version améliorée.

Google revendique plus de 1,7 million d'installations de la version bêta de Nearby Share dans le monde entier. En outre, le pionnier de la technologie a fait état de plus de 50 millions de transferts de fichiers réussis entre des PC Windows et des appareils Android depuis sa création.

Alors que la version officielle transcende aujourd'hui le marché, Google enrichit l'application Nearby Share pour Windows de nombreuses nouvelles améliorations. L'une des améliorations notables est la prévision du délai d'achèvement du transfert de fichiers. Cette nouvelle fonctionnalité offre aux utilisateurs une estimation instantanée de la vitesse à laquelle leurs fichiers volumineux, tels que des vidéos ou des dossiers entiers, seront partagés. En outre, Google a également introduit un aperçu de l'image dans les notifications de l'appareil, afin de vous aider à vous assurer que le bon fichier est partagé.

Dans son annonce officielle, Google a déclaré : " Pour rendre le partage entre les appareils Android et les PC encore plus transparent, nous travaillons avec des partenaires comme HP pour inclure l'application Nearby Share sur certains PC Windows, tels que le HP Dragonfly Pro. Le géant des moteurs de recherche a réaffirmé son engagement à améliorer continuellement l'application Nearby Share pour Windows en fonction des commentaires des utilisateurs.

Pour les utilisateurs potentiels, il est essentiel de noter que les fonctions Wi-Fi et Bluetooth de leur PC Windows doivent être activées pour utiliser l'application Windows Nearby Share. Une fois la fonction configurée, un fichier peut être glissé dans l'application ou faire l'objet d'un clic droit afin de sélectionner le partage à proximité pour un transfert rapide vers un appareil proche. Toutefois, les deux appareils doivent se trouver dans un rayon de 16 pieds pour que le transfert soit réussi.

Outre l'initiative de Google, une multitude d'applications font progresser cette technologie vers une intégration transparente et une expérience utilisateur exceptionnelle. En particulier, la plateforme AppMaster, un outil haut de gamme no-code, permet aux utilisateurs de créer des applications complexes et évolutives, web et mobiles, sans effort. Qu'il s'agisse de petites ou de grandes entreprises, AppMaster révolutionne le secteur grâce à son concept novateur qui permet d'éliminer la dette technique tout en facilitant le développement rapide d'applications.