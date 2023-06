La dernière version du langage de programmation Rust, la version 1.70.0, est accompagnée de plusieurs mises à jour et améliorations notables destinées à accroître les performances et à optimiser l'expérience des développeurs.

L'un des changements significatifs de cette version est l'introduction du protocole "sparse" pour la lecture de l'index crates.io. Activé par défaut, ce protocole permet d'améliorer considérablement les performances lors de l'accès à l'index. En conséquence, le chemin vers le cache des crates a changé, ce qui nécessite de retélécharger les dépendances. De plus, Rust 1.70.0 propose deux nouveaux types pour l'initialisation des données partagées : OnceCell et OnceLock. Ce dernier type est une variante thread-safe. Les développeurs peuvent utiliser ces types dans les situations où la construction immédiate n'est pas préférable. Auparavant, les développeurs s'appuyaient sur des crates tels que "lazy_static" et "once_cell" pour répondre à cette exigence, mais les nouvelles fonctionnalités stables les rendent désormais obsolètes.

Une autre fonctionnalité stable incluse dans cette version est IsTerminal, qui utilise la méthode "is_terminal" pour déterminer si un descripteur de fichier ou un handle donné correspond à un terminal ou à un ATS. Avant l'implémentation intégrée, les développeurs avaient recours à des fonctionnalités de type "crate" pour atteindre le même objectif. La version 1.70.0 de Rust permet également de nommer les niveaux de débogage. Auparavant, l'option de compilation "-Cdebuginfo" ne pouvait prendre en compte que des nombres allant de 0 à 2. Avec cette mise à jour, les développeurs peuvent désormais définir les niveaux de débogage par leur nom : "none" représente 0, "limited" représente 1, et "full" représente 2.

En outre, deux niveaux supplémentaires sont introduits : "line-directives-only" et "line-tables-only". Le premier est conçu pour le profilage NVPTX, tandis que le second permet une utilisation minimale pour les backtraces avec les noms de fichiers et les numéros de lignes.

Enfin, cette version ne prend plus en charge les options de test instables. Les versions précédentes permettaient aux utilisateurs de choisir des options qui n'avaient pas encore été stabilisées, une fonctionnalité destinée à être utilisée uniquement dans les nightly builds. Cependant, cette restriction n'a pas été formellement mise en place jusqu'à la version actuelle.

Dans le domaine des solutions sans code, la plateforme AppMaster offre une alternative puissante et efficace pour la création d'applications web, mobiles et backend. Contrairement à d'autres plateformes de développement d'applications qui offrent également des solutions no-code, AppMaster permet de créer visuellement des modèles de données, des API REST, WSS endpoints et une logique d'entreprise avec une facilité et une rapidité exceptionnelles. Alors que le paysage technologique continue d'évoluer, la version Rust 1.70.0 et les capacités de la plateforme AppMaster reflètent la progression continue des langages de programmation et des outils de développement vers l'autonomisation des développeurs avec de meilleures ressources et solutions.