Le gouvernement britannique lance une initiative de 68 millions de dollars (54 millions de livres sterling) pour stimuler le développement de technologies d'intelligence artificielle (IA) responsables et fiables. L'annonce a été faite par la secrétaire d'État à la technologie, Chole Smith, lors de son discours à la London Tech Week.

Cet investissement fait suite à des engagements antérieurs pris par le gouvernement britannique en faveur du secteur de l'IA, notamment la création d'un groupe de travail sur le modèle de fondation, doté de 126 millions de dollars, et l'attribution d'un nouveau prix de recherche sur l'IA, destiné à récompenser les travaux de recherche britanniques novateurs dans le domaine de l'IA et offrant 1,2 million de dollars par an à l'entreprise lauréate.

Les fonds seront distribués par l'intermédiaire de l'UK Research and Innovation (UKRI), un organisme public soutenu par le ministère de la science, de l'innovation et de la technologie. Dans le cadre de cette initiative, 39 millions de dollars seront alloués à Responsible AI UK, un grand consortium dirigé par le professeur Gopal Ramchurn, expert en IA à l'université de Southampton.

Responsible AI UK vise à soutenir la recherche multidisciplinaire qui explore le développement éthique, l'intégration d'une IA digne de confiance dans les systèmes existants et les impacts futurs sur la société. Parmi les autres projets financés figurent 16,4 millions de dollars pour 13 projets d'IA visant à atteindre les objectifs du Royaume-Uni en matière d'émissions nettes de carbone et 10 millions de dollars pour deux nouvelles bourses de recherche Alan Turing sur l'IA.

En outre, 2,5 millions de dollars sont consacrés à 42 projets axés sur les principes de sûreté, de sécurité et de robustesse, de transparence et d'explicabilité, d'équité, de responsabilité et de gouvernance, et de contestabilité, tels qu'énoncés dans le livre blanc du gouvernement britannique sur l'IA.

Grâce à des investissements stratégiques et à un écosystème technologique adapté, le Royaume-Uni entend rester à la pointe du secteur de l'IA.