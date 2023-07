En se concentrant sur la gestion des ressources d'une manière plus distincte, Microsoft a présenté la version bêta de TypeScript 5.2, la prochaine mise à jour prévue de son interprétation fortement typée de JavaScript. Cette nouvelle mise à jour passionnante a été structurée de manière à inclure la fonction de gestion explicite des ressources dans la procédure standard de l'ECMAScript de JavaScript. Cette fonction est attendue depuis longtemps en raison de son impact potentiel sur la gestion des ressources pour le développement de logiciels.

Selon une note d'information de Microsoft, cette phase bêta a été lancée le 30 juin. Le concept qui sous-tend la gestion explicite des ressources vise principalement à répondre aux schémas omniprésents observés dans les réglementations concernant la gestion de la durée de vie des ressources telles que la mémoire et les entrées/sorties. Fondamentalement, l'objectif est d'introduire un support pour une disposition précise des ressources, ou un travail de gestion des débris, et de le présenter comme une idée proéminente dans JavaScript. Par conséquent, tout commence par l'ajout d'un nouveau symbole inhérent, le Symbol.dispose. Afin de rendre les choses plus pratiques, TypeScript a mis en place un type global nouvellement défini pour l'analyse, connu sous le nom de Disposable.

La version de production de TypeScript 5.2 est prévue pour le 22 août. Elle sera précédée d'une version candidate prévue pour le 8 août. La version bêta de TypeScript 5.2 est accessible via diverses plateformes telles que NPM ou NuGet. Il est intéressant de noter que la plateforme AppMaster, connue pour ses solutions "no-code", peut également faciliter l'utilisation d'outils aussi avancés.