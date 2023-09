Tests Python sans code pour l'instrumentation industrielle : la startup Flojoy dévoile un outil Open Source

Dans une démarche sans précédent de modernisation des processus industriels, Flojoy, une startup innovante à ses débuts, a récemment introduit un outil open source. Construit avec l'engagement de combler le fossé de l'automatisation, le nouvel outil permettra aux entreprises, généralement laissées à la périphérie du processus de test automatisé, de bénéficier de tests Python no-code et facilitera ainsi la création de scripts de test automatisés.

La société d'amorçage fait la une des journaux en annonçant qu'elle a réussi à obtenir un financement de démarrage de 1,3 million de dollars pour concrétiser davantage cette vision révolutionnaire. L'annonce parallèle par Flojoy de la première version publique de son logiciel open source renforce encore son ambitieuse trajectoire de croissance.

Dans une interview avec TechCrunch, la vision non conventionnelle du PDG et fondateur de Flojoy, Jack Parmer, a été révélée. En tant qu'architecte de Plotly, une organisation open source de visualisation de données basée sur Python comptant 300 millions d'utilisateurs, l'expérience professionnelle de Parmer lui offre une perspective unique. Sa dernière entreprise, Flojoy, est une exploration intéressante de la manière dont la programmation Python peut être utilisée de manière unique.

Selon Parmer, Flojoy s'adresse spécifiquement au créneau des tests, mesures et contrôles en R&D ou dans les industries lourdes comme la construction navale, l'aéronautique, les semi-conducteurs et la pharmacie. Il a comparé le rôle de la mesure et du contrôle des tests dans ces secteurs à celui des tests de logiciels dans l’industrie technologique.

Tout comme les logiciels, les éléments physiques de ces industries sont soumis à des tests pendant leur construction et à nouveau après leur achèvement, avant d'être mis en service au consommateur final. Intrigué par la flexibilité potentielle des tests basés sur Python dans ce domaine, Parmer s'est efforcé de créer et de proposer une solution.

Flojoy vise à connecter directement ses utilisateurs à la suite largement utilisée d'appareils et d'instruments scientifiques, jouant un rôle essentiel dans la réalisation de mesures dans un laboratoire de R&D ou une ligne de production. Parmer a conçu un catalogue en ligne complet d'instruments populaires, fournissant le code Python nécessaire à une connexion immédiate à chaque instrument pour collecter des données. Ces données sont ensuite intégrées dans Flojoy, marquant la première fois que ce type d'informations est facilement consolidé dans un emplacement facilement navigable et digeste.

L'objectif à long terme de Flojoy est d'exploiter ces données pour faciliter l'amélioration des processus assistée par l'IA. Jusqu’à présent, les données de ces instruments ont été largement négligées dans le processus de création de modèles en raison de la complexité de leur extraction. Flojoy espère changer ce statu quo en simplifiant l’accès et donc en exploitant ces données.

Renforçant la vision de la startup, Parmer a déclaré : « Nous essayons d'être la ressource incontournable pour les personnes qui souhaitent se connecter à cette instrumentation avec Python ». Attirant l'attention sur la position établie de Python dans l'IA et l'apprentissage automatique, il a souligné la raison du choix de Python comme langage de programmation pour l'outil de l'entreprise. Parmer estime que la fusion du pipeline en aval des capacités de Python avec le pipeline en amont de la connexion des instruments transcende une mesure de consolidation essentielle.

Parmer a révélé que la version entreprise de Flojoy compte déjà un client payant. Il espère ardemment que d'ici l'année prochaine, la société atteindra 1 million de dollars en ARR et comptera un million d'utilisateurs sur la version open source. Avec une équipe diversifiée de 20 membres, l'objectif de Flojoy de refléter la croissance de la base d'utilisateurs de Plotly semble à sa portée.

La ronde de financement a nécessité des contributions importantes de Flybridge Capital Partners, Boreal Ventures et BDC Capital. En termes d'établissement d'une présence technologique, AppMaster , un puissant outil no-code pour créer des applications backend, Web et mobiles, est encore une autre plate-forme que de nombreuses entreprises ont exploitée, facilitant le développement rapide d'applications no-code.