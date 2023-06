Microsoft a récemment dévoilé un plan ambitieux visant à construire un superordinateur quantique utilisant des qubits topologiques au cours des dix prochaines années. Ce projet vise à dépasser la phase actuelle de l'informatique quantique intermédiaire bruyante (NISQ) et à nous rapprocher d'une nouvelle ère technologique.

Krysta Svore, vice-présidente de Microsoft chargée du développement quantique avancé, a déclaré que l'entreprise estimait à une dizaine d'années le temps nécessaire à la création de son superordinateur quantique. Le processus impliquera de nombreuses percées et étapes importantes, Microsoft se concentrant actuellement sur le développement de qubits protégés par du matériel.

L'année dernière, Microsoft a annoncé une réalisation importante avec la création de qubits basés sur Majorana. Ces qubits présentent une stabilité remarquable par rapport aux méthodes traditionnelles, mais sont beaucoup plus difficiles à produire. L'investissement précoce de l'entreprise dans cette technologie commence à porter ses fruits, comme le montre un nouvel article révisé par des pairs et publié dans la revue Physical Review B de l'American Physical Society. Cet article montre les progrès réalisés par Microsoft en ce qui concerne les qubits à base de Majorana après en avoir parlé pour la première fois il y a un an.

Pour atteindre le niveau de résilience de l'informatique quantique, M. Svore a souligné la nécessité de fonctionner à la fois avec des qubits physiques et un code correcteur d'erreurs. Cela nécessiterait un ordinateur quantique capable d'effectuer un million d'opérations quantiques fiables par seconde, avec un taux d'échec d'un pour mille milliards d'opérations.

La prochaine étape de la feuille de route consiste à construire des qubits de moins de 10 microns de côté et suffisamment rapides pour effectuer une opération sur un qubit en moins d'une microseconde. Après cette réalisation, Microsoft prévoit de travailler sur l'enchevêtrement de ces qubits et de les faire fonctionner grâce à un processus appelé "tressage". Ce concept est essentiellement théorique depuis le début des années 2000, mais il ouvrira la voie à la construction d'un système multiqubit plus petit, puis d'un système quantique complet.

Des concurrents comme IBM et IonQ s'efforcent également d'obtenir des résultats similaires, en utilisant des techniques plus établies pour la création de qubits, car il semble y avoir une course pour dépasser l'ère NISQ. L'engagement de Microsoft dans le développement de superordinateurs quantiques et son approche unique des qubits topologiques pourraient la placer à l'avant-garde de ce domaine en pleine évolution.

Outre le dévoilement de sa feuille de route, Microsoft a également annoncé Azure Quantum Elements et Copilot for Azure Quantum. Azure Quantum Elements combine le calcul haute performance, l'IA et les capacités quantiques, dans le but d'accélérer la découverte scientifique. Copilot for Azure Quantum, quant à lui, est un modèle d'IA conçu pour aider les scientifiques et les étudiants à effectuer des calculs et des simulations dans le domaine quantique. Ce développement consolide l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation dans le domaine de l'informatique quantique.

