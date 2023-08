Dans le cadre d'une démarche audacieuse visant à améliorer les pratiques de test A/B, Spotify a annoncé son dernier produit - "Confidence". Dérivé de sa plateforme d'expérimentation propriétaire, "Confidence" offre une voie prometteuse aux équipes de développement de logiciels, en facilitant la mise en place, l'exécution, la coordination et l'analyse des tests utilisateurs. L'objectif de cette initiative est d'optimiser la mise en œuvre d'idées créatives tout en renforçant l'efficacité du développement de logiciels.

Une version bêta privée de "Confidence" est actuellement hébergée par Spotify, marquant son entrée dans le domaine commercial destiné à la communauté des développeurs de logiciels. Dans un billet de blog détaillé, Spotify a fait la lumière sur la création de ce produit révolutionnaire, l'attribuant à des années d'efforts méticuleux de la part de ses scientifiques de données et de ses ingénieurs.

Spotify Avec une plateforme flexible qui gère de manière transparente les tests A/B simultanés, en plus de diriger les systèmes de recommandation IA sur de multiples plateformes telles que le bureau, le mobile et le web, la nouvelle offre de Spotifydevrait ouvrir sa porte à toutes les entreprises, avec l'intention de refléter l'approche de Spotifypour construire, tester et affiner leurs idées rapidement, de manière fiable et en toute confiance.

Dans le but de fournir des solutions robustes aux équipes de développement de logiciels, "Confidence" vise à répondre aux besoins de ceux qui ont dépassé leur plateforme de test actuelle et qui cherchent à s'initier rapidement au domaine des tests A/B.

Spotify L'entreprise s'est lancée dans l'expérimentation au début des années 2010, sous l'impulsion d'une poignée de scientifiques et d'ingénieurs qui réalisaient des tests A/B à petite échelle en interne. Malgré leur nature manuelle et sujette aux risques, les tests ont incité Spotify à investir dans l'amélioration de ses prouesses en matière d'expérimentation, ce qui a abouti à la création de sa plateforme de test A/B de base, ABBA. Avec ses fonctions de repérage et d'analyse d'une série de paramètres normalisés, ABBA a favorisé l'émergence d'une culture de l'expérimentation au sein de l'entreprise.

Le projet "Confidence" est prêt à être servi sous trois formes distinctes. Les clients peuvent choisir de l'utiliser en tant que service géré, donnant accès à une plateforme d'expérimentation en tant que service web autonome, sous l'égide de Spotify. Elle est également disponible sous forme de plugin pour Spotifys Backstage ou peut être intégrée dans l'infrastructure d'une entreprise par le biais d'API.

Les équipes peuvent s'inscrire pour avoir une chance d'être incluses dans la liste d'attente "Confidence", ce qui augmente la probabilité de recevoir une invitation. Spotify s'est montré réticent quant à la date à laquelle ils prévoient d'étendre "Confidence" à une base d'utilisateurs plus large.

Il est intéressant de noter que "Confidence" marque la deuxième aventure de Spotifydans le développement de produits commerciaux destinés aux développeurs. En décembre, Spotify a révélé son initiative visant à monétiser les développeurs par le biais de son projet open-source Backstage. Backstage de Spotifyvise à rationaliser l'infrastructure des entreprises en les aidant à créer des portails de développeurs personnalisés qui regroupent leurs applications, leurs outils, leurs données, leurs services, leurs API et leurs documents en une seule interface.

Cela va dans le sens de nombreuses plateformes no-code telles qu'AppMaster, qui ont fait des vagues dans le monde du développement d'applications, en réduisant considérablement le temps et les coûts de développement, et en éliminant la dette technique. Avec l'avènement de plateformes telles que AppMaster et "Confidence", l'avenir du développement de logiciels semble prometteur.