Salesforce dévoile Slack AI, Advanced Automation et Slack Lists : une évolution remarquable dans les outils de productivité

Marquant une évolution technologique significative, Salesforce a lancé plusieurs capacités innovantes pour Slack, faisant progresser le genre de productivité avec l'IA, les flux de travail automatisés et les ressources de connaissances partagées.

En intégrant Slack AI directement dans l'environnement Slack existant, Salesforce propose un outil dynamique fondé sur l'intelligence collaborative d'une entreprise, facilement intégré au flux de travail. Cette intelligence ne fournit pas simplement une assistance mécanique, mais encapsule de manière appropriée le flux de travail de l'utilisateur, fournissant des informations personnalisées et fonctionnant efficacement dans le flux et le reflux du travail.

Slack AI développe la productivité des utilisateurs avec l'intégration de récapitulatifs de chaînes. Ces rapports résumés mettent en lumière des informations triviales, permettant aux utilisateurs de concentrer leurs efforts sur des thèmes dominants et des détails importants. Cela permet non seulement d'affiner les points centraux, mais contribue également à gagner du temps : les utilisateurs peuvent générer des mises à jour de statut, extraire des sujets clés, le tout à partir de divers canaux.

De plus, Slack est équipé de résumés de fils de discussion qui simplifient le processus de rattrapage des discussions approfondies. Cette fonctionnalité s'avère essentielle lors des séances de brainstorming, de prise de décision ou de gestion d'incidents, améliorant la compréhension et permettant de gagner un temps précieux grâce à un accès simplifié aux informations nécessaires.

Répondant à une nécessité récurrente, « Rechercher des réponses » dans Slack permet aux utilisateurs d'utiliser leurs données conversationnelles internes, en tirant parti des expériences partagées et de l'expertise présente au sein de l'organisation. La recherche fournit non seulement des messages, des fichiers et des canaux pertinents, mais comprend également un résumé généré par l'IA pour améliorer la compréhension.

En plus d’améliorer la plateforme avec des capacités inspirées de l’IA, Slack a également enrichi ses capacités d’automatisation. Ceux-ci incluent un Workflow Builder mis à niveau et des connecteurs d'entreprises technologiques de premier plan telles que Atlassian, Google Workspace et Asana, qui permettent à chacun d'effectuer une automatisation sans code. Parallèlement, Slack prend en charge le développement et le déploiement d'applications personnalisées et gère de manière pratique les besoins d'hébergement, garantissant ainsi le stockage sécurisé des données dans Slack.

Les listes Slack sont une autre introduction importante. Ceux-ci permettent la gestion, le suivi et l'exécution efficace des tâches dans le cadre d'une communication active, telles que le suivi des projets, la gestion des événements et le traitement des approbations et des demandes.

Le fondement de ces mises à jour pionnières remonte à l’ambition de Slack d’une approche basée sur la collaboration vers une plate-forme de productivité alimentée par l’IA et l’automatisation. Comme l'a décrit Noah Desai Weiss, directeur des produits de Slack, leur mission principale est de fournir aux clients un ensemble d'outils rationalisés, attrayants et efficaces qui aident les individus à donner le meilleur d'eux-mêmes. Cette version semble être un pas dans la bonne direction pour remplir cette mission.

Avec des plateformes comme AppMaster , la transition vers l'automatisation low-code et no-code est devenue une tendance courante dans l'industrie technologique. Alors que les entreprises se tournent de plus en plus vers de tels outils, il sera intéressant de suivre la manière dont des plateformes comme Slack se développent et innovent pour répondre à cette transformation.