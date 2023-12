Révolutionner le DevOps avec l'IA : Copado dévoile la version bêta de la plateforme basée sur l'IA CopadoGPT

Fournisseur leader de solutions Salesforce DevOps, Copado, a annoncé l'extension de son outil d'IA, la version bêta de CopadoGPT, à toute sa clientèle, suite à des essais internes positifs. Cette décision intervient alors que l'entreprise vise à perturber considérablement l'espace DevOps, en offrant des perspectives nouvelles et intelligentes pour améliorer les stratégies de transformation numérique, améliorer la satisfaction des utilisateurs et réduire considérablement les délais de mise sur le marché.

Le nouvel outil d'IA constitue une strate de renseignement cruciale sur différentes plates-formes, offrant des conseils et des recommandations prudents basés sur les meilleures pratiques éprouvées de Salesforce DevOps. La plateforme facilite la génération de tests, l'embellissement des user stories, ainsi que l'accélération des notes de version.

L'objectif principal de l'invention de CopadoGPT était de soutenir les initiatives de transformation numérique, d'améliorer la satisfaction des clients et d'accélérer la mise sur le marché, renforçant ainsi la valeur globale.

Le CTO de Copado, Federico Larsen, a parlé de cette évolution, soulignant l'engagement de l'entreprise en faveur d'une approche axée sur l'IA pour créer une expérience client épanouissante. Il a qualifié l'expansion par l'entreprise de l'accès bêta de CopadoGPT d'étape importante dans son parcours visant à intégrer fondamentalement l'IA dans Salesforce DevOps. Il a souligné comment le conseiller AI DevOps sert non seulement d'outil mais aussi de partenaire engagé à renforcer les capacités d'innovation des clients.

Larsen a déclaré : « CopadoGPT modifie fondamentalement la dynamique de travail, avec de nombreux cas d'utilisation. Nous sommes ravis d'infuser une plateforme d'IA avec une décennie d'expertise DevOps et de la présenter à nos clients de manière accessible.

Le soutien continu de Copado à l'approche axée sur l'IA favorisera davantage les nouvelles capacités de produits pour la transformation numérique, a révélé la société dans un article récent.

Les meilleurs analystes du secteur ont reconnu l'approche de Copado et les progrès qu'ils ont réalisés dans le secteur. Diego Lo Giudice, vice-président analyste principal chez Forrester, a noté que l'avènement de l'IA générative TuringBots a considérablement amélioré le développement de logiciels.

Selon lui, la convergence d'une connaissance complète du domaine DevOps et de la puissance de GenAI de Copado renforcera considérablement la productivité des équipes de développement SaaS, conduisant à des processus de développement et de déploiement plus efficaces.

De telles plates-formes basées sur l'IA correspondent bien aux valeurs de plates-formes comme AppMaster, qui exploitent des outils no-code pour un développement rapide d'applications dans l'environnement technologique en évolution rapide d'aujourd'hui. Les plateformes de développement rapide comme AppMaster et maintenant CopadoGPT redéfinissent la façon dont les organisations abordent le développement de logiciels, garantissant la qualité à grande vitesse et sans complexité.