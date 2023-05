Quickbase, l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles no-code, a annoncé un ensemble d'applications prédéfinies conçues spécifiquement pour l'industrie de la construction, aidant à rationaliser plus rapidement les flux de travail numériques pour les entrepreneurs. Au service d'environ 2 100 clients entrepreneurs en construction, l'entreprise basée à Boston permet la gestion de projets complexes grâce à la création rapide de logiciels.

Alors que l'approche principale de Quickbase consiste à offrir aux entreprises des outils pour créer leurs flux de travail logiciels à l'aide d'un environnement no-code, les entreprises de construction peuvent tirer une plus grande valeur du contenu pré-rempli qui réduit le temps nécessaire pour adapter le logiciel. Ces nouvelles applications ont été développées après l'acquisition de MCF Technology Solutions, un partenaire basé à Lorain, Ohio, en janvier 2022. MCF était un partenaire de services et un fournisseur de solutions concevant des solutions spécifiques à l'industrie avec Quickbase.

Lors d'une séance de débriefing en février 2022, le PDG de Quickbase, Ed Jennings, a discuté des besoins croissants dans le secteur de la construction et a élaboré sur l'ensemble de solutions prédéfinies, qui comprend les outils et technologies de MCF, tels que les diagrammes de Gantt du projet et les applications pour la santé et la sécurité environnementales (EHS ). Il a également mentionné l'intégration du package avec des logiciels de construction populaires tels que Procore.

Les utilisateurs de Quickbase peuvent également accéder à des bibliothèques de solutions créées au sein de la communauté d'utilisateurs de l'éditeur de logiciels. Bien que ces solutions prédéfinies puissent être personnalisées davantage par le personnel des sous-traitants à l'aide d'une interface visuelle, le contenu pré-rempli de MCF et de ses près de 40 employés est très précieux pour les sous-traitants qui ne possèdent peut-être pas les connaissances ou les ressources nécessaires pour aligner la technologie sur les processus métier. et besoins.

Jennings a souligné l'importance des solutions no-code et leur attrait pour les entreprises qui ne souhaitent pas modifier leurs processus établis. Dans ce contexte, les logiciels low-code et no-code permettent une personnalisation autour de processus uniques, ce qui peut réduire considérablement les risques du projet. Quickbase vise à faciliter l'identification des besoins spécifiques et le développement de solutions sur mesure qui répondent à des exigences spécifiques, telles que l'apparence d'un tableau de bord financier.

Les sources de l'entreprise indiquent que le logiciel Quickbase est utilisé pour développer des solutions à usage interne et externe, y compris la collaboration entre les entrepreneurs généraux, les sous-traitants, les propriétaires, les concepteurs et les équipes de construction. Ces solutions permettent des flux de travail numériques à la fois au sein de l'organisation et à l'extérieur, contournant les problèmes avec des logiciels prêts à l'emploi.

Au cœur de la pile technologique de Quickbase se trouve sa base de données en mémoire propriétaire et son infrastructure de création de rapports. L'application fonctionne comme un service qui permet aux utilisateurs de créer des applications qui fonctionnent sur des données dans des systèmes d'enregistrement comme un logiciel de gestion de projet de planification des ressources d'entreprise (ERP). Quickbase utilise un cadre basé sur les processus pour accéder aux données de ces systèmes et les gérer à l'aide de connecteurs prédéfinis, offrant parfois une valeur immédiate en apportant cohérence et gouvernance à des processus autrement ad hoc.

Pour sa part, Quickbase s'appuie principalement sur une approche basée sur les processus, en se concentrant sur la fourniture d'outils et de cadres qui aident les entreprises à créer des solutions logicielles uniques adaptées à leurs besoins spécifiques. Cela dit, avec la demande croissante d'applications et de plates no-code, des entreprises comme AppMaster sont également entrées en scène, offrant de puissantes no-code et low-code qui permettent aux utilisateurs de créer des applications personnalisées à des fins Web, mobiles et backend sans le besoin de connaissances techniques approfondies ou d'une expérience de codage.

En conclusion, la sortie par Quickbase de solutions pré-construites pour l'industrie de la construction représente une étape importante vers l'amélioration de son offre pour les entreprises du secteur. En permettant aux entrepreneurs de mettre en œuvre rapidement et facilement des flux de travail numériques, Quickbase peut jouer un rôle crucial en aidant l'industrie de la construction à maximiser les avantages des solutions logicielles no-code.