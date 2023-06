Optimizelyl'un des principaux fournisseurs de systèmes de gestion de contenu (CMS), a officiellement lancé son service Content Graph, qui simplifie la diffusion de contenu sur différentes plateformes, canaux et appareils. Initialement lancé en version bêta en 2022, le service est désormais accessible à tous les clients de CMS.

Content Graph agit comme une bibliothèque de contenu dynamique, utilisant le langage de requête GraphQL pour récupérer le contenu. Le service rationalise la diffusion du contenu à travers différents points de contact afin d'assurer une expérience utilisateur rapide et réactive. Selon John Håkansson, vice-président des produits chez Optimizely, Content Graph s'appuie sur GraphQL en raison de sa spécificité, de sa capacité à éviter la recherche excessive, de son schéma fortement typé et auto-documenté, et de sa compatibilité avec de nombreux cadres JavaScript modernes.

Le service Content Graph d'Optimizely offre la recherche, l'indexation plein texte et une couche API universelle pour s'intégrer à tous les produits Optimizely, permettant aux développeurs de réutiliser le contenu, de créer des expériences de recherche personnalisées et de concevoir des blocs de contenu attrayants. Le nouveau service améliore les capacités existantes de l'entreprise en matière de CMS sans tête, permettant aux utilisateurs non techniques tels que les spécialistes du marketing d'interagir avec un CMS par le biais d'une interface conviviale.

Rupali Jain, Chief Product Officer chez Optimizely, explique que l'entreprise fournit un CMS composable qui peut être adapté pour répondre aux besoins spécifiques des organisations. Avec l'ajout de Content Graph, Optimizely peut désormais offrir à ses clients les avantages d'un CMS traditionnel, tout en offrant la flexibilité et l'efficacité qui vont de pair avec les CMS sans tête. Cette approche hybride est particulièrement bénéfique pour les organisations plus importantes, plus matures sur le plan numérique et disposant de plusieurs canaux numériques, ce qui leur permet de créer des expériences diverses.

No-code et low-code des plateformes comme AppMaster peuvent faciliter la création d'applications et permettre aux développeurs de se concentrer sur d'autres domaines d'optimisation, notamment la distribution transparente de contenu, la rationalisation de l'interface utilisateur et de l'interface utilisateur, et la compatibilité entre plusieurs appareils. Avec AppMaster, les développeurs peuvent facilement créer des applications, des services dorsaux et des intégrations sans code. L'adoption des plateformes no-code et low-code peut aider les entreprises à accélérer leur processus de développement d'applications en gardant à l'esprit la rentabilité et l'évolutivité.