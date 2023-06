Alors que le secteur de l'IA générative devient de plus en plus compétitif, OpenAI garde une longueur d'avance en améliorant ses modèles de génération de texte et en réduisant leur prix. L'entreprise a introduit de nouvelles versions de GPT-3.5-turbo et GPT-4, ses modèles d'IA génératrice de texte de pointe, avec la fonctionnalité nouvellement ajoutée de l'appel de fonction.

L'appel de fonction permet aux développeurs de définir des fonctions de programmation pour GPT-3.5-turbo et GPT-4, qui répondent en générant un code qui exécute les fonctions spécifiées. Comme l'explique le billet de blog d'OpenAI, cette fonctionnalité innovante permet de créer des chatbots qui utilisent des outils externes pour répondre à des questions, effectuer des conversions de langage naturel en requêtes de base de données et extraire des données structurées d'un texte. Les modèles sont conçus pour détecter la nécessité d'un appel de fonction et renvoient des structures de données JSON conformes à la signature de la fonction, ce qui garantit des informations plus précises et plus structurées.

Outre l'appel de fonction, l'OpenAI présente une version actualisée de GPT-3.5-turbo avec une fenêtre contextuelle considérablement élargie. La fenêtre contextuelle, mesurée en tokens, représente la quantité de texte que le modèle prend en considération avant de générer tout texte ultérieur. Les modèles dotés de fenêtres contextuelles plus petites peuvent avoir du mal à se souvenir du contenu d'une conversation, même récente, ce qui conduit à des réponses hors sujet. La dernière itération GPT-3.5-turbo offre une longueur de contexte quatre fois plus grande (16 000 tokens) que son prédécesseur, à un prix deux fois plus élevé - 0,003 $ pour 1 000 tokens d'entrée et 0,004 $ pour 1 000 tokens de sortie. OpenAI souligne que ce modèle est capable d'ingérer environ 20 pages de texte en une seule fois. Toutefois, il n'arrive pas à la cheville du modèle phare de la startup d'IA Anthropic, qui pourrait traiter des centaines de pages à la fois. OpenAI teste actuellement une version GPT-4 avec une fenêtre contextuelle de 32 000 jetons, bien qu'il s'agisse d'une version limitée.

Autre bonne nouvelle pour les développeurs, OpenAI réduit également de 25 % le prix du modèle GPT-3.5-turbo original. Le coût est désormais de 0,0015 $ pour 1 000 jetons d'entrée et de 0,002 $ pour 1 000 jetons de sortie, ce qui équivaut à environ 700 pages par dollar. En outre, la société réduit de 75 % le prix de text-embedding-ada-002, un modèle d'incorporation de texte très répandu. Le nouveau prix est de 0,0001 $ pour 1 000 tokens. Les text embeddings sont utilisés pour mesurer les relations entre les chaînes de texte, avec des applications dans les systèmes de recherche et de recommandation. OpenAI attribue cette réduction de prix à l'amélioration de l'efficacité de ses systèmes.

La stratégie d'OpenAI pour l'avenir semble se concentrer sur des mises à jour progressives de ses modèles existants plutôt que sur le développement de nouveaux modèles à grande échelle à partir de zéro. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a récemment déclaré lors d'une conférence de l'Economic Times que l'entreprise n'avait pas commencé à former un successeur à GPT-4, ce qui implique qu'il y a encore beaucoup de travail et d'améliorations à apporter à ses modèles actuels.

Avec de puissants outils no-code tels que AppMaster.io, qui permettent aux utilisateurs de créer facilement des applications dorsales, web et mobiles, l'intégration de solutions d'IA améliorées telles que GPT-3.5-turbo et GPT-4 d'OpenAI pourrait offrir des expériences utilisateur encore plus performantes dans un paysage technologique en constante évolution.