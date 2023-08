Le framework Web 'Fresh 1.4' alimenté par Deno offre des chargements de page rapides et plus encore

La version récente de Fresh, baptisée Fresh 1.4, exploite la puissance de l'environnement d'exécution Deno JavaScript/TypeScript pour offrir un rendu de page rapide et des fonctionnalités supplémentaires conviviales pour les développeurs. Fonctionnant comme un framework Web complet, Fresh 1.4 a été conçu pour améliorer l'expérience utilisateur en simplifiant les mises en page partagées et en augmentant la vitesse de chargement des pages, entre autres améliorations notables.

Lancé le 16 août, l'objectif principal de Fresh 1.4 consiste à garantir une expérience de développement améliorée et à promouvoir la facilité d'utilisation avec des fonctionnalités distinctives telles que des îlots spécifiques aux itinéraires et des mises en page partagées. L'équipe de développement Fresh a annoncé que la mise en œuvre de technologies de pré-compilation a considérablement augmenté la vitesse de chargement des pages. Il a été noté que les actifs étaient livrés 45 à 60 fois plus rapidement via la précompilation que via le rendu juste-à-temps associé au démarrage à froid d'une fonction sans serveur. La performance accélérée, cependant, était corrélée à la taille des «îlots» ou des composants interactifs transmis.

Un ajout notable à Fresh 1.4 inclut sa prise en charge des fichiers _layout, fonctionnant essentiellement comme un wrapper d'application locale de route. Un développeur peut positionner ces fichiers dans n'importe quel répertoire de routage, Fresh détectant activement toutes les mises en page appropriées et les empilant en conséquence.

Portant l'étiquette de faire partie des technologies Deno, Fresh fusionne ingénieusement un cadre de routage avec un moteur de modèles qui rend les pages selon la demande. Les projets peuvent être déployés manuellement sur n'importe quelle plate-forme compatible avec Deno. L'utilisation d'un environnement d'exécution périphérique comme Deno Deploy garantit certainement une expérience optimale.

L'équipe Fresh attend avec impatience d'instituer une refonte majeure du système de plugins pour une plus grande puissance et une plus grande facilité de compréhension dans un proche avenir. Le cadre devrait également étendre la prise en charge des transitions de vue et de la navigation client de type SPA.

Dans l'évolution rapide du développement Web, Fresh 1.4 offre une perspective renouvelée en associant des vitesses de chargement de page supérieures à un environnement de développement convivial. Les progrès pourraient en effet être un tremplin vers une acceptation plus large des applications alimentées par Deno. Les entreprises fournissant des plates-formes de développement d'applications comme AppMaster pourraient également trouver ces avancées encourageantes, car elles s'efforcent constamment d'offrir des solutions uniques à leurs clients et de rendre leurs plates-formes conviviales et performantes.