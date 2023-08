De grandes entreprises technologiques, notamment Pixar, Adobe, Apple, Autodesk et NVIDIA, se sont réunies sous l'égide de la Joint Development Foundation de la Fondation Linux pour créer une coalition connue sous le nom de Alliance for OpenUSD (AOUSD). Cette alliance vise à promouvoir et à améliorer la technologie Universal Scene Description (USD), un développement initié par Pixar pour l'échange flexible de données 3D.

Steve MayLe directeur de la technologie de Pixar et président de l'AOUSD a expliqué l'importance de l'USD : "Le berceau de l'USD est Pixar. Pixar est le berceau de l'USD, qui constitue la base technologique de notre pipeline d'animation contemporain. La formulation d'OpenUSD est le fruit d'années d'études approfondies et de mise en œuvre dans le cadre de la production cinématographique de Pixar. Nous avons rendu le projet open-source en 2016, et aujourd'hui, l'impact d'OpenUSD s'étend au-delà des domaines du cinéma, des effets visuels et de l'animation, imprégnant d'autres secteurs qui exploitent largement les données 3D pour l'échange de médias. L'introduction d'AOUSD marque la progression passionnante d'OpenUSD non seulement en tant que technologie mais aussi dans sa position de norme mondiale".

L'alliance reconnaît que la promotion de l'interopérabilité des outils et des données 3D permettra aux développeurs d'entreprendre des projets 3D à grande échelle. Cela ouvrira la voie à un plus large éventail de produits et de services centrés sur la 3D.

La coalition s'efforce de concevoir une spécification écrite pour la technologie afin de promouvoir la compatibilité. Elle s'attend également à ce que d'autres organismes de normalisation l'intègrent dans leurs spécifications. L'AOUSD a choisi la Fondation Linux pour héberger le projet, compte tenu de sa capacité à faciliter "le développement ouvert, efficace et efficient des spécifications OpenUSD". Elle est également convaincue que la Fondation Linux contribuera à faire reconnaître OpenUSD par l'Organisation internationale de normalisation (ISO)

Guido QuaroniLe directeur principal de l'ingénierie 3D&I chez Adobe a exprimé un sentiment similaire, déclarant qu'Adobe croit en la nécessité d'équiper les artistes de diverses solutions flexibles et puissantes, compatibles avec différents appareils. La valeur de chaque paquet et de chaque appareil est considérablement accrue par l'utilisation d'une représentation commune des données 3D tout au long du processus de création. La formulation d'OpenUSD est l'un de ces multiplicateurs, et nous sommes ravis de voir un groupe diversifié d'entreprises s'unir pour soutenir cette technologie progressive et ouverte.

