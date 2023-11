Performances de flux améliorées dévoilées dans Node.js v20.8.0

Dans le cadre d'un développement important dans l'environnement d'exécution JavaScript, Node.js v20.8.0 a été publié avec des améliorations révolutionnaires en matière de performances de flux. La nouvelle version est la continuation dynamique des offres phares de la plateforme et est disponible en téléchargement sur le site Web nodejs.org.

Notamment, les améliorations de performances se sont concentrées sur les flux lisibles et inscriptibles, augmentant leur efficacité de création et de destruction d'environ 15 %. Ces avancées ont le potentiel de réduire la surcharge de mémoire pour chaque flux.

La version contient des points forts supplémentaires, notamment des améliorations de performances pour le flux Web lisible. En effet, la version 20.8.0 manifeste une augmentation significative de la consommation des itérateurs asynchrones de flux lisible d'environ 140 %, et une augmentation d'environ 60 % de la consommation du flux lisible "pipe to".

La mise à niveau entraîne également une refonte de la gestion de la mémoire dans les vm APIs, une avancée stratégique exécutée à l'aide de l'option importModuleDynamically. Cette modification cible et résout les fuites de mémoire persistantes et les problèmes d'utilisation après libération présents dans les API prises en charge par cette option, telles que vm.Script, vmCompileFunction, et vmSyntheticModule. Ce correctif innovant est sur le point de catalyser une mise à niveau vers la version 20.8.0 pour les utilisateurs aux prises avec d'anciennes versions Node.js

La version 20.8.0 est actuellement considérée comme la version « actuelle », ce qui laisse aux auteurs de bibliothèques suffisamment de temps pour intégrer le support. En raison de cette approche progressive de la mise à jour des systèmes, la dernière version est introduite avec prudence pour garantir une compatibilité et une fiabilité maximales. Il ouvre la voie en toute sécurité à Node.js 18.18.0, désignée comme version de support à long terme (LTS). La version LTS engendre un sentiment de robustesse plus élevé et est recommandée à la majorité des utilisateurs, enrichissant ainsi le moteur d'exécution JavaScript asynchrone et piloté par les événements.

