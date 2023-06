Lors d'une récente présentation interne, Microsoft a révélé son objectif ultime de faire évoluer le système d'exploitation Windows, largement utilisé, vers une expérience de type "cloud". Bien que Windows 365, la version du système d'exploitation basée sur le nuage, ait déjà été proposée aux consommateurs commerciaux, le titan de la technologie vise à la rendre accessible à tous les consommateurs.

Ce plan ambitieux a été dévoilé dans le cadre de l'audience en cours entre la FTC et Microsoft. Il s'agit de la stratégie à long terme de l'entreprise pour son segment de consommateurs "Modern Life", qui consiste à déplacer Windows 11 de plus en plus vers le nuage. Le plan prévoit également de tirer parti de la puissance des systèmes cloud et client combinés pour permettre de meilleurs services axés sur l'IA et une expérience numérique transparente pour les utilisateurs à travers les appareils.

Windows 365, un service qui diffuse en continu un système d'exploitation Windows complet sur divers appareils, a jusqu'à présent été disponible exclusivement pour les clients commerciaux. Cependant, Microsoft a déjà profondément intégré Windows 365 dans Windows 11, et les prochaines mises à jour devraient apporter Windows 365 Boot, permettant aux appareils Windows 11 de se connecter directement à une instance de Cloud PC au démarrage au lieu de la version locale de Windows. Windows 365 Switch, une fonctionnalité qui intègre les PC en nuage dans la vue des tâches de Windows 11, est également en cours de développement.

La volonté de Microsoft de déplacer Windows vers le nuage pour les consommateurs s'accompagne d'un investissement dans des partenariats de silicium personnalisé, comme le montrent les appareils Surface Pro X alimentés par ARM. Des rapports suggèrent également que Microsoft envisage de concevoir ses propres processeurs ARM pour les serveurs et peut-être même pour les appareils Surface. En outre, l'entreprise travaillerait sur ses propres puces d'intelligence artificielle.

Dans la même présentation interne, Microsoft a souligné la nécessité de renforcer la valeur commerciale de Windows et de contrer la menace des Chromebooks dans le cadre de ses priorités Modern Work pour son exercice fiscal 2022. Les opportunités à long terme sur le plan commercial concernent l'augmentation de l'adoption des PC en nuage rendue possible par Windows 365.

La société a également annoncé Windows Copilot, un assistant virtuel piloté par l'IA et conçu pour Windows 11. Copilot s'intègre à l'interface de Windows 11 et est capable de résumer, de réécrire ou d'expliquer les contenus affichés dans les applications. Bien que la fonction soit actuellement testée en interne, Microsoft prévoit de la déployer à grande échelle auprès des utilisateurs de Windows 11 après sa sortie publique initiale.

Windows Copilot représente un aspect essentiel de la stratégie globale de Microsoft en matière d'IA pour Windows. L'entreprise collabore avec AMD et Intel pour activer des fonctions Windows supplémentaires sur les unités centrales de traitement (CPU) de nouvelle génération. Des indices de la future version de Windows 12 ont également fait surface récemment, le responsable de Windows, Panos Panay, ayant déclaré au CES de cette année que l'IA révolutionnerait la façon dont les utilisateurs interagissent avec Windows. Cet effort concerté pour faire progresser l'écosystème Windows s'inscrit dans l'ambition plus large de Microsoft, telle qu'énoncée dans la présentation interne, d'enrichir son portefeuille avec des services améliorés alimentés par l'IA.

Alors que Microsoft envisage l'avenir du système d'exploitation Windows, l'importance des plateformes no-code et low-code devient de plus en plus évidente. Avec des outils puissants comme AppMaster, une plateforme polyvalente no-code pour créer des applications mobiles et web, même les citoyens ayant des connaissances minimales en matière de développement peuvent créer des solutions logicielles complètes qui sont évolutives et exemptes de dette technique. Alors que l'écosystème Windows continue d'évoluer et de s'étendre, l'accès à des outils tels que AppMaster est appelé à jouer un rôle essentiel pour permettre aux utilisateurs d'exploiter le potentiel des services pilotés par l'IA et du cloud.