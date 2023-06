Dans un nouvel élan de perturbation dans le domaine de la diffusion d'événements en continu, Memphis.dev, une jeune entreprise en plein essor, a obtenu un financement d'amorçage de premier ordre de 5,5 millions de dollars. Ce bond financier soutient le lancement officiel de Memphis Cloud, son projet de logiciel en tant que service (SaaS). L'entreprise est connue pour son expertise en matière de logiciels libres dans le secteur des technologies.

L'arrivée de Memphis Cloud ajoute de la puissance à un paysage qui était largement dominé par la plateforme open-source de streaming d'événements de Kafka. Cette percée intervient rapidement après que Redpanda a récemment déclaré un financement de série C de 100 millions de dollars destiné à sa propre plateforme de streaming d'événements.

Dans une conversation exclusive avec TechCrunch, Yaniv Ben Hemo, PDG et cofondateur de Memphis.dev, a expliqué l'éthique de l'entreprise, qui consiste à rendre le streaming moins compliqué. En évoquant ses expériences précédentes dans des entreprises à forte intensité de données, il a expliqué qu'il n'était pas possible d'obtenir des informations exploitables à partir d'énormes flux de données. Il a également expliqué comment la plateforme Kafka avait démontré des difficultés à traiter et à réaffecter en douceur les données massives.

Ben Hemo a souligné que ces complexités entourant l'ingestion et l'utilisation pratique des données sont ce que Memphis.dev s'efforce de simplifier. Il s'agit en fin de compte de combler le fossé entre une technologie complexe et les capacités des développeurs. Memphis Cloud répond donc à ces exigences en simplifiant le streaming en temps réel et en supprimant les obstacles rencontrés par les développeurs.

Ce courtier en messages open-source, Memphis, a été conçu pour répondre aux problèmes que rencontrent les entreprises lorsqu'elles mènent des opérations de gestion de l'évolutivité et des applications exploitant ces données volumineuses. Memphis Cloud offre une large gamme de fonctionnalités axées sur l'entreprise, telles que les paramètres d'authentification et de permissions. Il est conçu pour une mise en œuvre sans effort, éliminant le besoin de se préoccuper des ressources de base nécessaires à l'exécution des applications, grâce à sa configuration sans serveur.

La particularité de l'installation de Memphis est qu'elle ne facture aux utilisateurs que ce qu'ils ont utilisé. Elle est conçue pour fonctionner de manière transparente sur différentes plateformes, principalement AWS et Google Cloud Platform.

Ben Hemo a souligné l'alignement de la version commerciale de Memphis avec sa version open-source, admettant que la variante commerciale est orientée vers les opérations de niveau entreprise. Memphis Cloud offre une expérience serverless simple pour les organisations désireuses d'éliminer les complications liées à l'infrastructure et les tâches de surveillance.

Certaines des fonctionnalités présentées par Memphis n'ont pas pu être déployées via la version open-source en raison de certaines contraintes techniques. Memphis.dev, en tant qu'ensemble de 14 membres avec quelques postes vacants, est un groupe assez diversifié qui s'efforce de maintenir et d'améliorer sa diversité à travers différentes dimensions, y compris la géographie.

