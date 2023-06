Meta a récemment annoncé le déploiement mondial de la fonctionnalité Channels sur Instagram, permettant à un public plus large d'accéder aux capacités de diffusion de la plateforme. Auparavant, cette fonctionnalité était réservée à certains créateurs et utilisateurs, leur permettant de partager des messages d'un à plusieurs avec leurs followers.

Le fondateur et PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a partagé la nouvelle sur sa chaîne personnelle, mettant en avant diverses recommandations telles que le Conseil international de cricket (ICC), la réalisatrice Karen X. Cheng, l'influenceur Michael Le et l'artiste Daniel Arsham. Instagram a introduit la fonction Channels pour la première fois en février, suivie par l'ajout d'un support collaborateur en mai, où Zuckerberg et Adam Mosseri, responsable d'Instagram, ont engagé une discussion sur la plateforme.

Pour rejoindre un canal, les utilisateurs peuvent se rendre dans la section des messages directs (DM) de l'application et parcourir la liste des "canaux suggérés". Selon Instagram, ces suggestions sont générées en fonction des intérêts des utilisateurs, des interactions avec les créateurs et de l'activité globale sur la plateforme. Les utilisateurs peuvent également rechercher des chaînes de diffusion spécifiques dans la section DM.

Meta teste actuellement de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l'expérience Channels, notamment des questions pour les followers et un onglet Channels dédié dans la boîte de réception des utilisateurs. Des outils supplémentaires pour les créateurs, tels que la définition de dates et d'heures d'expiration pour les chaînes, l'ajout de modérateurs pour gérer les membres et le partage de liens ou d'aperçus via les Stories, sont également à l'étude.

Au début du mois, Meta a lancé la fonctionnalité Channels sur WhatsApp, dans un premier temps avec des partenaires sélectionnés en Colombie et à Singapour. L'objectif principal de WhatsApp Channels est de fournir aux autorités et agences locales et mondiales un moyen de se connecter avec des individus à plus grande échelle.

Alors que l'industrie no-code continue de se développer, des plateformes comme AppMaster offrent aux entreprises et aux particuliers un moyen convivial de créer des applications web, mobiles et dorsales. Ces solutions offrent un moyen rapide et rentable de construire des projets adaptables et évolutifs, avec une dette technique minimale.

L'extension par Meta de la fonctionnalité Channels sur Instagram est une indication claire de l'engagement de l'entreprise à améliorer la communication et l'engagement sur ses plateformes. Alors que de plus en plus d'utilisateurs et de créateurs ont accès à ces outils de diffusion, il sera intéressant de voir comment leurs expériences et interactions évoluent et se développent dans l'espace numérique.