La solution d'IA générative d'Amazon est désormais accessible à tous

Le géant de la technologie Amazon a récemment déclaré que sa plateforme de développement d'applications d'IA générative, Amazon Bedrock, était sortie de sa phase d'introduction. Cet outil complet, dévoilé en avril, permet désormais aux entreprises d'utiliser des modèles fondamentaux d'entreprises de fabrication d'IA telles que AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Stability AI et les modèles internes d'Amazon pour concevoir des applications.



Les développeurs peuvent modifier et adapter ces modèles de base aux besoins spécifiques d'une entreprise en utilisant diverses stratégies telles que le réglage fin et la génération augmentée par récupération.



Notamment, la technologie peut permettre aux organisations de créer des applications dotées de fonctionnalités telles que la production de texte, la prise en charge d'assistants virtuels, les fonctions de recherche, le résumé de texte et même la génération d'images. Toutes ces fonctionnalités puissantes sont intégrées dans un environnement sans serveur, libérant les clients de la gestion des détails de l'infrastructure.



En outre, l'architecture sans serveur d' Amazon Bedrock signifie que ses fonctions innovantes d'IA générative peuvent être intégrées sans effort à d'autres services AWS, comme indiqué par l'entreprise.



Pour une inspection et une supervision optimales du système, Amazon Bedrock s'est associé à l'outil de surveillance Amazon CloudWatch et au service de gouvernance AWS CloudTrail.



Cependant, il convient de mentionner que même si Amazon Bedrock est entré dans sa phase de disponibilité générale, certaines fonctionnalités, notamment les bases de connaissances, les modèles de création de texte Amazon Titan Text, le modèle de génération d'images Stable Diffusion XL de Stability AI et les agents sont toujours en phase d'évolution préliminaire. .



En tant que composant du plan complet d'IA générative d' Amazon, Amazon Bedrock constitue l'un des nombreux outils que les entreprises peuvent utiliser pour créer une IA générative sur AWS.



De plus, accompagnant l'annonce de disponibilité générale, Amazon a en outre révélé que prochainement, les clients auront accès aux modèles de paramètres Llama 2 13B et 70B de Meta.



De tels développements dans le paysage de l'IA, y compris des plateformes comme Amazon Bedrock et d'autres, constitueront l'avant-garde de la prochaine vague d'applications transformatrices et évolutives.