Comme le rapporte Axios, Google a entamé un virage important, prévoyant d'insuffler à son Assistant des capacités issues de l'IA générative. Une partie de l'équipe se serait lancée dans cette aventure, en se concentrant dans un premier temps sur les applications mobiles.

Un courriel interne qui a fait l'objet d'une fuite révèle que les aspirations de Google incluent un Assistant "suralimenté" alimenté par des modèles de langage de pointe (LLM). Ces modèles ressemblent à la technologie qui fait fonctionner ChatGPT et le propre chatbot Bard de Google.

Des changements sont en cours chez Google ; Axios a rapporté que l'organisation restructurait l'équipe qui travaille sur l'Assistant, recevant d'une source interne que quelques postes sont en train d'être consolidés. L'impact réel sur la main-d'œuvre reste obscur ; cependant, Axios suggère que des "dizaines" d'employés ont été licenciés.

Au milieu de ces ajustements, l'engagement de Google envers l'Assistant reste inébranlable. Nous sommes profondément attachés à l'assistant et nous envisageons ses perspectives d'avenir de manière très positive", ont écrit Peeyush Ranjan, vice-président de Google Assistant, et Duke Dukellis, directeur des produits de l'entreprise, dans l'e-mail qui a fait l'objet d'une fuite.

Bien que les caractéristiques spécifiques prévues pour l'assistant ne soient pas divulguées, les références à des plateformes similaires basées sur l'IA, telles que le chatbot Bard, donnent un aperçu des fonctionnalités possibles. L'assistant pourrait exploiter la technologie de Bard, ce qui lui permettrait de trouver des réponses à des questions à partir de vastes étendues d'informations en ligne.

Des centaines de millions de personnes font confiance à l'Assistant chaque mois, et notre engagement à leur fournir d'excellentes expériences ne se dément pas", a répondu Jennifer Rodstrom, porte-parole de Google, à The Verge. Elle a ajouté : "Nous sommes ravis que les LLM nous permettent de dynamiser l'Assistant et d'améliorer ses performances".

