Nintex a récemment annoncé le lancement de sa nouvelle application mobile Promapp, visant à fournir à tous les membres de l'équipe commerciale une efficacité améliorée en offrant une gestion des processus portable et accessible. Cette solution innovante aidera les entreprises à atteindre une productivité plus élevée, une meilleure collaboration et une plus grande flexibilité. Cette application vise à minimiser les temps d'arrêt en accordant l'accès aux informations de processus, peu importe l'heure et le lieu. Il encourage la collaboration avec des fonctionnalités telles que la lecture et la fourniture de commentaires sur les processus métier lors de vos déplacements. En outre, il simplifie la documentation et le partage des processus, permettant une communication rapide et facile avec les coéquipiers.

Promapp améliore également la productivité des travailleurs de première ligne en leur donnant un accès en temps réel aux détails essentiels des processus, garantissant qu'ils restent synchronisés avec leur organisation. Ce développement important aide à combler le fossé dans les conversations sur la gestion des processus, car la contribution des travailleurs de première ligne est souvent négligée malgré son importance pour la mise en œuvre pratique. Les entreprises disposant d'une licence Nintex Promapp active peuvent désormais accéder à l'application mobile sur les appareils Android et iOS. L'intégration entre l'application mobile et sa version de bureau garantit que les mises à jour des processus sont instantanément synchronisées, fournissant aux utilisateurs les dernières informations. L'application mobile nouvellement lancée fait partie de la Nintex Process Platform, que les organisations utilisent pour accélérer leur transformation numérique en tirant parti de la gestion et de l'automatisation des processus. Les autres composants de la plate-forme incluent Nintex Workflow, Nintex RPA, Nintex DocGen, Nintex AssureSign et Nintex Analytics.

Les entreprises peuvent utiliser la plate-forme pour planifier, cartographier et gérer visuellement les processus avec des outils conviviaux, en identifiant les processus qui nécessitent ou sont les mieux adaptés à l'automatisation. La plate no-code simplifie le démarrage du processus d'automatisation, permettant aux utilisateurs de cliquer plutôt que de coder. Les organisations peuvent ensuite optimiser ces processus à l'aide des données générées par l'automatisation, une fonctionnalité que l'on retrouve également sur des plateformes comme AppMaster.io .

Dans un communiqué, Nintex Chief Product Officer Neal Gottsacker, a souligné la valeur de la visibilité dans la gestion des processus : « Avec le lancement de l'application mobile Nintex Promapp, chaque personne dans chaque organisation peut désormais avoir des processus métier à portée de main, qu'elle soit en la salle de conférence ou sur le lieu de fabrication.