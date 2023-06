Abhay Parasnis, ancien directeur de la technologie d'Adobe, a fait une incursion réussie dans le monde de l'intelligence artificielle générative (IA) grâce à son entreprise, Typeface. Lancée en 2022, la startup se concentre sur les applications interentreprises, créant un contenu personnalisé et centré sur la marque à grande échelle.

S'appuyant sur le potentiel de l'IA générative - une technologie en plein essor à l'époque - Parasnis a imaginé un système alimenté par l'IA capable d'hyperpersonnaliser les marques.

Typeface La société a rapidement gagné en popularité, accumulant une clientèle Fortune 500 et des partenariats avec des géants de la technologie tels que Salesforce et Google Cloud au cours de sa première année d'existence. En outre, elle a réussi à susciter l'intérêt d'un grand nombre d'investisseurs, ce qui lui a permis d'obtenir un financement important.

Récemment, Typeface a annoncé la clôture d'un tour de table de série B de 100 millions de dollars. Dirigé par Salesforce Ventures et soutenu par Lightspeed Venture Partners, Madrona, GV (Google Ventures), Menlo Ventures et M12 (Microsoft's Venture Fund), ce tour de table a catapulté l'évaluation de la startup à un milliard de dollars, portant le total des capitaux levés à 165 millions de dollars.

Selon M. Parasnis, cette nouvelle injection de capitaux soutiendra l'expansion de la plateforme Typeface et stimulera la croissance de la main-d'œuvre de l'entreprise.

Typeface La plateforme est conçue autour de trois éléments fondamentaux :

Un centre de contenu qui permet aux utilisateurs de télécharger des textes et des images "approuvés par la marque" pour générer un contenu conforme à la marque. Un mécanisme piloté par l'IA, appelé "Blend", qui adapte le contenu à la voix et au style distincts de la marque. Flow", qui propose des modèles et des flux de travail prédéfinis pour faciliter l'intégration dans les applications et les systèmes existants.

En utilisant ces éléments, un professionnel du marketing de contenu peut, par exemple, créer un post Instagram, accompagné d'une image de produit et d'une légende, adapté à la promotion d'une nouvelle gamme de produits, le tout en utilisant des actifs approuvés par la marque.

Dans un paysage commercial d'IA générative bondé, Typeface sculpte son identité distincte via une concentration intense sur la gouvernance de la marque, le contenu sûr et la confidentialité. La startup garantit des modèles d'IA dédiés à chaque client, en préservant la confidentialité de leurs actifs et de leurs activités.

Parasnis affirme que les clients sont pleinement propriétaires de tous les actifs qu'ils génèrent sur la plateforme. "Typeface révolutionne la manière dont les entreprises fournissent du contenu, permettant à chaque facette de l'organisation d'obtenir des résultats exceptionnels à une vitesse sans précédent", a-t-il déclaré.

L'entreprise Typeface bénéficie également de l'intérêt croissant pour l'IA générative. Selon une enquête de FreshBooks, environ un quart des propriétaires d'entreprises ont déclaré qu'ils utilisaient ou testaient actuellement des outils d'IA générative, et plus de 66 % souhaitent les essayer au cours de l'année à venir.

Les résultats de l'enquête reflètent la tendance observée dans les sociétés de capital-risque, comme l'indique un rapport de PitchBook. Ce rapport indique que les sociétés de capital-risque ont considérablement augmenté leurs participations dans le secteur de l'IA générative, investissant respectivement 4,8 et 4,5 milliards de dollars en 2021 et 2022, contre 408 millions de dollars en 2018.

Abhay Parasnis semble optimiste quant à l'avenir. Il affirme que le financement servira la mission de la startup, qui est d'innover et de se développer rapidement pour répondre aux exigences distinctes des entreprises. "Ce financement sert de catalyseur à une solide feuille de route de produits et à l'expansion du marché, permettant aux entreprises de générer sans effort du contenu personnalisé à chaque point de contact avec le client, en toute sécurité et à partir de leurs flux de travail d'entreprise existants", a-t-il ajouté.

