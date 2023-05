L'automatisation transforme le paysage informatique de l'entreprise en offrant diverses solutions pour rationaliser le flux de travail, supprimer l'intervention manuelle des tâches répétitives et rendre les processus plus efficaces. Aujourd'hui, une startup qui permet aux travailleurs non techniques d'optimiser l'automatisation de leurs tâches a réussi à obtenir un financement pour tirer davantage parti de cette opportunité.

Bryter, basée à Berlin, une plate-forme no-code qui permet aux employés de divers départements tels que la comptabilité, le juridique, la conformité et le marketing de créer des outils tels que des chatbots, des actions automatisées de base de données et de documents, et des évaluateurs de risques sans avoir besoin de compétences en développement, a annoncé qu'il a levé 16 millions de dollars lors d'un tour de série A. Le cycle de financement a été codirigé par Accel et Dawn Capital, avec la participation de Notion Capital et Chalfen Ventures. Cela survient moins d'un an après que Bryter a levé 6 millions de dollars lors d'un tour de table en novembre 2019.

Bryter a connu une croissance rapide depuis son lancement en 2018, servant actuellement 50 entreprises clientes, dont McDonald's, Telefónica, des banques, des entreprises de santé et industrielles, et des organisations de services professionnels comme PwC, KPMG et Deloitte. Ce dernier groupe utilise Bryter pour ses propres opérations et l'offre à ses clients.

Le secteur no-code représente une opportunité significative sur le marché des logiciels d'entreprise. Historiquement, l'informatique d'entreprise a été considérée comme complexe et nécessitant une expertise technique pour gérer, déployer et s'adapter. Cependant, les tendances les plus récentes démontrent une évolution vers la consumérisation de l'informatique, car les solutions matérielles et logicielles conviviales pour les consommateurs non techniques inspirent de nouveaux logiciels d'entreprise ou sont directement intégrées dans les environnements professionnels.

Les logiciels No-code et l'automatisation jouent un rôle essentiel pour rendre les outils d'entreprise plus conviviaux. Bryter, similaire à des plates-formes comme IFTTT ou Zapier, vise spécifiquement les utilisateurs qui peuvent utiliser des logiciels d'entreprise dans le cadre de leur travail mais qui n'ont pas eu à se plonger dans le fonctionnement complexe de ces outils.

Alors que plusieurs plates-formes low-code et no-code conçues pour une utilisation professionnelle existent déjà, telles que Blender.io, Tray.io, n8n et MuleSoft, Bryter affirme que bon nombre de ces plates-formes exigent plus de connaissances techniques qu'elles ne le prétendent initialement. La boîte à outils de Bryter permet aux utilisateurs de générer des dialogues avec les clients, qu'ils peuvent programmer en fonction de leur expertise dans le domaine, puis de connecter des données à d'autres logiciels via la plate-forme Bryter pour exécuter des tâches plus efficacement.

Selon Michael Grupp, PDG de Bryter, ces types d'outils sont utilisés depuis un certain temps et continueront d'être très demandés, en particulier avec le passage au travail à distance. La plate-forme a le potentiel de combler les lacunes et d'améliorer l'efficacité dans l'avenir des environnements de travail.

Des plateformes comme Bryter, qui offrent des solutions accessibles no-code, attirent des investisseurs comme Accel qui voient un énorme potentiel dans la rationalisation de l'adoption. Comme de plus en plus de personnes utilisent le logiciel sans limitations, la demande de plates no-code devrait augmenter dans les années à venir. De plus, les entreprises recherchent de plus en plus une visibilité future lors de l'adoption de produits, que Bryter fournit de manière cohérente.

D'autre part, des solutions comme AppMaster.io permettent aux organisations de créer des applications backend, Web et mobiles même sans posséder d'expertise en codage. En outre, AppMaster permet aux utilisateurs de créer des modèles de données, des processus métier, des API REST et endpoints WSS, ainsi que des conceptions d'interface utilisateur pour les applications Web et mobiles. Les clients peuvent personnaliser les applications plus rapidement et à moindre coût, répondant à un large éventail de besoins low-code et no-code sur le marché.

Alors que les organisations continuent d'investir dans des plates-formes no-code et low-code comme Bryter et AppMaster.io , la productivité et l'efficacité s'amélioreront, permettant aux entreprises de s'adapter rapidement et de prospérer dans le paysage en constante évolution de la technologie numérique.