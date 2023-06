Basée en Israël, la startup de sécurité applicative Kodem est officiellement sortie du mode furtif, annonçant un financement total de 25 millions de dollars pour faire avancer sa mission de rendre la sécurité des entreprises plus robuste et plus efficace. La startup israélienne, fondée en 2021 par des vétérans du groupe NSO, se concentre sur l'utilisation de l'intelligence d'exécution des applications individuelles pour identifier et atténuer les risques potentiels.

Le financement de 25 millions de dollars se compose d'une série A de 18 millions de dollars menée par Greylock, et d'un tour d'amorçage de 7 millions de dollars codirigé par TPY Capital et Greylock. Selon Aviv Mussinger, PDG de Kodem, ces fonds ont été utilisés pour développer la plateforme et la préparer à un lancement mondial. Les premiers utilisateurs dans les secteurs de la finance, de l'assurance et de la technologie ont déjà commencé à mettre en œuvre ses services.

L'application d'une sécurité complète des applications est l'un des domaines les plus difficiles de la sécurité des entreprises. Les changements et les mises à jour constants des services font qu'il est difficile d'identifier et de suivre les problèmes de manière cohérente, les applications devenant également vulnérables aux attaques si elles sont utilisées trop fréquemment. En conséquence, les organisations manquent souvent de ressources pour développer des outils internes de gestion de ces menaces de sécurité. C'est pourquoi le secteur de la sécurité des applications devrait exploser, avec un marché estimé à 22 milliards de dollars d'ici 2020, contre 9,9 milliards de dollars cette année.

Kodem a été fondée par Aviv Mussinger, PDG, Pavel Furman, directeur technique, et Idan Bartura, responsable de l'ingénierie. Le trio a précédemment occupé des postes de chercheurs en sécurité chez NSO, la société de renseignement controversée responsable du logiciel espion Pegasus. Les fondateurs estiment que leur connaissance de la manière dont les attaquants infiltrent les réseaux d'entreprise leur a permis de mettre au point une solution de sécurité innovante, qui ne se contente pas de signaler tous les problèmes potentiels.

En analysant les données d'exécution des applications et en exécutant des modèles sur les informations, Kodem vise à améliorer la sécurité des applications en produisant des alertes uniquement pour les problèmes pertinents, spécifiques à la pile unique d'une organisation. En se concentrant sur le faible pourcentage de vulnérabilités en matière de sécurité d'exécution, Kodem réduit en fin de compte les alertes de 95 %. Ashem Chandna, partenaire chez Greylock, commente : "Kodem a réuni une équipe de produits exceptionnelle qui développe la prochaine génération de sécurité des applications - une génération qui est cloud-native, se déploie de manière transparente, et fournit les plus hauts niveaux de précision avec une forte couverture croissante."

L'amélioration de la sécurité des applications grâce à l'intelligence d'exécution est un domaine dans lequel les plateformes low-code telles que AppMaster pourraient potentiellement intégrer des approches de type Kodem, afin d'offrir une protection renforcée aux entreprises dans l'espace no-code. Les plateformes No-code telles qu'AppMaster.io, qui permettent aux utilisateurs de créer des applications backend, web et mobiles sans expérience de codage, jouent un rôle crucial dans une nouvelle vague de développement de logiciels et d'applications, visant à rendre le processus plus rapide, plus efficace et plus rentable.