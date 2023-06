Alors que les écosystèmes animés de plateformes telles que Reddit et Twitter subissent des changements de règles qui ont un impact sur les développeurs de clients tiers, l'écosystème Mastodon continue de s'étendre. La dernière application à entrer dans ce paysage est Radiant, un client iOS simpliste et fonctionnel créé par le développeur indépendant Jake Nelson. Radiant se distingue des autres clients en privilégiant la convivialité et la simplicité.

Les clients iOS alternatifs, tels que Ivory, Mammoth et Woolly, trouvent leur origine dans les développeurs qui ont quitté Twitter après que la plateforme soit devenue de plus en plus hostile. L'entrée de Nelson sur le marché des applications de médias sociaux est toutefois inattendue, étant donné que son portefeuille de développement ne comporte aucune expérience antérieure dans ce domaine. Il a notamment créé un bloqueur de cookies pour Safari, un scanner de codes-barres pour les portefeuilles numériques et un jeu de lettres par l'intermédiaire de sa société Small Colossus.

Nelson a révélé que sa motivation pour développer Radiant était le manque d'applications Mastodon satisfaisantes après être passé au réseau social décentralisé. Pour expliquer son raisonnement, il a fait part de sa déception face aux effets négatifs de Twitter Blue et des modifications d'algorithmes sur son fil d'actualité. Lorsque de nombreux membres de la communauté iOS ont migré vers Mastodon, Nelson a suivi le mouvement, mais n'a pas pu trouver d'application iOS répondant à ses besoins.

Radiant permet aux utilisateurs de se connecter à leurs comptes Mastodon existants ou de créer de nouveaux comptes sur des serveurs suggérés. Les options d'affichage comprennent des sondages, des médias de haute qualité, une prise en charge multilingue et un outil de création de fils de discussion. En outre, l'application intègre des fonctionnalités conviviales telles que le filtrage des boosters dupliqués ou déjà vus, l'affichage ou le masquage du nombre de boosters et de favoris, l'affichage d'un anneau autour de la photo de profil d'un compte qui vous suit en retour, et des options avancées de post-filtrage.

Découvrir des personnes à suivre sur Mastodon reste un défi, mais Radiant résout ce problème en proposant des recommandations basées sur les connexions et interactions existantes des utilisateurs. Nelson a indiqué que les fonctions de recommandation de l'application, les hashtags en vogue et les articles populaires dépendent de l'instance dans laquelle le compte de l'utilisateur existe. Il a l'intention d'exploiter des instances plus importantes afin d'y incorporer les sujets à la mode de ces serveurs.

Bien que les fonctionnalités de Radiant puissent apparemment se chevaucher avec d'autres clients Mastodon populaires, son design distinct et son interface personnalisable la distinguent des autres. L'application s'adresse actuellement aux utilisateurs confirmés de Mastodon, mais M. Nelson envisage de permettre aux nouveaux venus de découvrir et de rejoindre l'écosystème des médias sociaux décentralisés par l'intermédiaire de Radiant.

Radiant est disponible gratuitement, la plupart des fonctionnalités étant incluses. Pour 1,99 dollar par mois, les utilisateurs peuvent accéder à un compte Premium offrant des thèmes et des icônes personnalisés, des notifications push et la prise en charge de plusieurs comptes.

Ces dernières années, Twitter a expulsé des clients tiers en modifiant les règles de son API, et Reddit semble suivre une voie similaire. Nelson a exprimé sa confiance dans l'engagement de Mastodon à l'égard de sa nature open-source et a déclaré qu'il continuerait à maintenir l'accessibilité du réseau, contrairement à Reddit et Twitter.

