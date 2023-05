Dans le cadre d'une mesure de renforcement de la sécurité, Google prévoit de supprimer les comptes personnels restés inactifs pendant deux ans. La nouvelle politique devrait entrer en vigueur d'ici la fin de l'année et vise à atténuer les risques de sécurité associés aux comptes inutilisés, qui sont plus susceptibles d'être compromis et exploités à des fins de cybercriminalité.

La politique mise à jour couvre les comptes inactifs de la vaste gamme de produits et services de Google, y compris YouTube, Google Photos, Drive, Calendar, etc. Le contenu hébergé sur ces plateformes risque également d'être supprimé. Cependant, le changement de politique ne s'appliquera pas aux organisations telles que les écoles et les entreprises.

Abordant le changement de politique, Ruth Kricheli, vice-présidente de Google pour la gestion des produits, a expliqué que les comptes plus anciens sont plus susceptibles d'utiliser des mots de passe compromis, anciens ou réutilisés et manquent souvent de mesures d'authentification à deux facteurs. Selon l'analyse interne de Google, les comptes inactifs sont au moins 10 fois moins susceptibles d'avoir une authentification à deux facteurs, ce qui les rend plus vulnérables aux cybermenaces. Les comptes compromis peuvent être exploités pour le vol d'identité ou comme vecteurs de distribution de contenu indésirable ou malveillant, tel que le spam.

Pour minimiser l'impact, Google a l'intention de déployer une approche progressive du processus de suppression des comptes, en commençant par ceux qui ont été créés et qui n'ont jamais été réutilisés. Les comptes concernés et leurs e-mails de récupération recevront plusieurs notifications menant à la suppression du compte. Kricheli a conseillé aux utilisateurs de se connecter au moins une fois tous les deux ans pour empêcher la suppression du compte, ajoutant que Google Photos nécessite une connexion spécifique tous les deux ans pour garantir que le contenu reste intact.

Plus tôt ce mois-ci, Google a présenté les clés d'accès comme une alternative plus sécurisée aux mots de passe pour la connexion.