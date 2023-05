Dans une annonce importante lors de la récente conférence Google I/O, le géant de la technologie a déclaré son intention de rendre son chatbot IA génératif, Bard, plus largement accessible. Google supprime la plupart des restrictions de liste d'attente et lance la disponibilité en anglais, dans le but de développer davantage le chatbot avec la collaboration d'une base d'utilisateurs plus large.

Sissie Hsiao, vice-présidente et directrice générale de l'assistant et du barde de Google, a dévoilé la nouvelle dans un article de blog de l'entreprise. Hsiao a exprimé l'empressement de Google à recueillir les précieux commentaires des utilisateurs, affirmant qu'ils souhaitaient mettre Bard entre les mains d'un plus grand nombre de personnes. En conséquence, le chatbot sera accessible dans plus de 180 pays et territoires, avec des plans d'expansion à l'horizon.

John Krawczyk, directeur produit senior chez Google et l'un des responsables de Bard, a informé un événement de presse avant la conférence que les versions coréenne et japonaise du chatbot étaient prêtes à être déployées. Krawczyk a également divulgué le projet de l'entreprise de couvrir les 40 principales langues dans un avenir proche. Pour assurer le déploiement responsable du chatbot, d'autres langues sont déployées séparément. En effet, l'engagement de Google dans une approche de développement prudente est évident dans sa référence à Bard comme une expérience plutôt qu'une version bêta.

De plus, Google a l'intention d'améliorer les capacités de Bard en introduisant un contenu multimodal. Ce développement signifie que Bard sera en mesure de fournir plus que de simples réponses textuelles aux requêtes des utilisateurs. Hsiao a cité un exemple dans son article de blog dans lequel, interrogée sur les sites incontournables de la Nouvelle-Orléans, Bard fournira une réponse utile accompagnée de visuels riches pour créer une expérience plus immersive. Bien qu'il présente actuellement des images, la perspective d'incorporer des cartes, des graphiques et d'autres éléments est une possibilité probable.

Google a présenté Bard pour la première fois dans un article de blog en février, suivi de la première disponibilité publique du chatbot en mars via la liste d'attente désormais dissoute. Semblable à ChatGPT d'OpenAI, Bard est conçu pour répondre naturellement aux questions et peut s'avérer utile dans une gamme d'applications, y compris l'intégration avec des plates no-code telles que AppMaster . La suppression des restrictions sur les listes d'attente devrait non seulement accélérer le développement de la plate-forme, mais également élargir sa portée et son impact dans le monde en évolution rapide des plates-formes de chatbot alimentées par l'IA.