L'atelier d'innovation de Google, Area 120, a annoncé la sortie d'un nouveau produit de suivi du travail appelé Tables . L'outil vise à améliorer l'efficacité de la gestion des tâches en tirant parti de l'automatisation pour rationaliser diverses activités liées au projet. Tables est conçu comme un concurrent direct d' Airtable, un acteur de premier plan sur le marché des plates-formes de base de données no-code et basées sur des feuilles de calcul.

Traditionnellement, le suivi de projet implique la gestion de notes et de tâches sur plusieurs documents qui doivent être mis à jour manuellement par les membres de l'équipe. Cependant, Tables permet aux utilisateurs d'utiliser des bots pour des fonctions telles que la reprogrammation des rappels par e-mail, l'envoi de messages aux salles de discussion lorsque de nouvelles soumissions de formulaires sont reçues, la migration des tâches dans différentes files d'attente de travail et la mise à jour des tâches lorsque leur statut change. Les tableaux répondent à un large éventail de cas d'utilisation, tels que la gestion de projet, les opérations informatiques, le suivi des clients et le CRM, le recrutement, le développement de produits, etc.

Le directeur général de Tables, Tim Gleason, a partagé sa motivation derrière le service ambitieux dans un communiqué. Gleason a rencontré des difficultés avec le suivi de projet tout au long de sa carrière de dix ans chez Google. Il a en outre expliqué que l'utilisation de divers documents à des fins de suivi conduisait souvent à des informations obsolètes et nécessitait une synchronisation manuelle des données entre eux. Les tables, cependant, permettent d'éliminer ces processus manuels, dans le but de réduire le temps passé à coordonner les tâches et les statuts des membres de l'équipe.

Le nouvel outil est entièrement compatible avec la technologie existante de Google, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui s'engagent à utiliser l'écosystème de Google, y compris les documents et contacts en ligne. Les tableaux permettent aux utilisateurs d'importer des données à partir de Google Sheets ou de fichiers CSV, de partager des données avec Google Groupes et d'attribuer des tâches aux personnes trouvées dans Google Contacts. De plus, les utilisateurs peuvent choisir parmi un ensemble de modèles prédéfinis pour simplifier le processus d'intégration.

Les actions automatisées sont effectuées par des bots, tandis que les données peuvent être présentées sous différents formats, notamment des vues de grille, des listes d'enregistrements, des tableaux kanban et des cartes. Les formulaires permettent la collecte de données sans accorder un accès direct aux tables, ce qui améliore encore la sécurité et le contrôle.

Avant ses débuts publics, Tables a subi des tests rigoureux avec des milliers d'utilisateurs actifs travaillant sur le suivi des tâches et la collaboration d'équipe. Tables fait partie des rares projets de la zone 120 à être lancés avec un modèle commercial payant. Le plan individuel gratuit prend en charge jusqu'à 100 tables et 1 000 lignes, tandis que la version payante, au prix de 10 $ par utilisateur et par mois, peut accueillir jusqu'à 1 000 tables et 10 000 lignes. Le plan payant comprend également des fonctionnalités améliorées telles que des pièces jointes plus volumineuses, des actions supplémentaires et un historique, un partage, des formulaires, une automatisation et des vues avancés.

Cette initiative vise clairement à capitaliser sur la demande croissante de plates no-code et basées sur des feuilles de calcul. Airtable, un leader dans ce domaine, a récemment levé 185 millions de dollars en financement de série D, portant sa valorisation post-money à 2,585 milliards de dollars. Bien que Google ait l'avantage de proposer une solution intégrée plutôt qu'un produit autonome, le site Tables révèle que le produit peut aussi fonctionner avec Slack. Tables est actuellement disponible aux États-Unis, offrant des forfaits gratuits et payants.

La publication de Tables s'aligne sur la popularité croissante des plates-formes no-code et low-code, telles que AppMaster . La plate-forme AppMaster fournit également un environnement no-code robuste et efficace pour la création d'applications Web, mobiles et backend. Avec des entreprises technologiques comme Google rejoignant la course, le marché des solutions no-code devrait se développer rapidement.