La société nordique de capital-risque Voima Ventures a lancé son troisième fonds, avec une clôture initiale de 90 millions d'euros et un objectif final de 120 millions d'euros. L'investissement est dédié aux startups deep tech en phase de démarrage dans divers domaines scientifiques.

Établi à Helsinki, en Finlande, en 2019, Voima Ventures se concentre sur les entreprises en phase de pré-amorçage et d'amorçage, principalement celles qui émergent des laboratoires de recherche universitaires et des institutions affiliées. La société de capital-risque investit également de temps à autre dans des entreprises en phase de développement, en particulier s'il existe un lien avec son portefeuille existant. Voima Ventures' cible généralement des entreprises travaillant sur la durabilité, les sciences de la vie et la santé, ainsi que d'autres technologies innovantes telles que l'informatique quantique.

Les deux premiers fonds de Voima Ventures ont été introduits en 2019. Le fonds I, d'une valeur de 20 millions d'euros, était un portefeuille de spin-off du centre de recherche technique public VTT, qui est encore aujourd'hui l'un des partenaires limités du fonds. Le deuxième fonds de 60 millions d'euros a été annoncé en même temps que la nouvelle marque Voima Ventures et plusieurs autres partenaires. Les deux premiers fonds ont soutenu une trentaine d'entreprises, dont Solar Foods, Dispelix, Betolar et MVision, avec quelques sorties comme Minima, qui a été rachetée par Bosch l'année dernière.

Le dernier fonds, Voima Ventures, est constitué de capitaux provenant du Fonds européen d'investissement (FEI), de Tesi (Finlande), de VTT, de Saminvest (Suède) et de plusieurs fonds de pension, fondations et family offices.

Ces derniers mois, l'Europe a été un terrain fertile pour les fonds de capital-risque en phase de démarrage. Par exemple, la société britannique Amadeus Capital a collaboré avec la société autrichienne Apex Ventures pour créer un fonds de 80 millions d'euros (86 millions de dollars) consacré aux technologies profondes, dans le sillage d'IQ Capital, qui a lancé son propre fonds de 200 millions de dollars pour les startups en phase de démarrage dans le domaine des technologies profondes. En outre, Moonfire VC et Playfair Capital ont dévoilé leurs deuxièmes fonds respectifs de 115 millions et 70 millions de dollars, tandis qu'Emblem et Ovni Capital, en France, ont annoncé des fonds distincts de 50 millions d'euros (54 millions de dollars) chacun.

À l'instar de ses fonds précédents, le troisième fonds de Voima Ventures' cible principalement les pays nordiques et baltes, avec une incursion occasionnelle dans d'autres pays d'Europe du Nord, et vise des tickets allant de 200 000 euros à 3 millions d'euros pour environ 25 entreprises.

Le fonds Voima Ventures' se distingue par sa collaboration active avec plusieurs universités d'Europe du Nord, en plus de son partenariat avec VTT, l'un des plus grands instituts de recherche d'Europe. Près des trois quarts de son portefeuille proviennent du monde universitaire, notamment la start-up Semiqon, spécialisée dans les puces quantiques et issue de VTT en tant qu'entité indépendante, et Cellfion, une entreprise de matériaux pour l'énergie propre issue de l'Institut royal de technologie (KTH) et de l'Université de Linköping (LIU) en Suède.

Inka Mero, associée fondatrice de Voima Ventures, a déclaré que l'entreprise entretenait des liens étroits avec toutes les universités nordiques et baltes, grâce à des visites fréquentes aux équipes scientifiques et à des ateliers d'incubation, ainsi qu'à l'accompagnement et au soutien des projets les plus prometteurs.

Malgré les changements importants survenus dans le paysage mondial depuis la création de Voima Ventures en 2019, notamment la pandémie de COVID-19 et d'autres facteurs macroéconomiques, Mme Mero affirme que son approche de l'investissement reste largement inchangée. Elle a déclaré : "Notre stratégie d'investissement est restée la même - nous continuons à investir dans des technologies scientifiques et approfondies dans les pays nordiques et baltes. Avec le Fonds III, nous sommes encore plus axés sur les thèses et nous investissons dans des entreprises qui s'attaquent à des défis mondiaux urgents."

