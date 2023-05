La startup française Weglot a réussi à obtenir 50 millions de dollars lors d'un cycle de financement de série A dirigé par Partech, prenant des mesures importantes pour offrir une solution de traduction transparente pour les sites Web. La plate-forme de Weglot aide les propriétaires de sites à étendre la portée de leur site en permettant la prise en charge de plusieurs langues sans avoir à s'appuyer sur un système de gestion de contenu (CMS) ou une plate-forme de commerce électronique différent.

Alors que les plugins de traduction WordPress et Shopify sont disponibles depuis un certain temps, Weglot vise à fournir une solution complète qui répond à tous les types d'expériences Web. La société permet l'expansion du site multilingue de deux manières simples, que ce soit par l'ajout d'un plug-in ou par la saisie de code JavaScript.

Pour les propriétaires de sites qui n'ont pas de développeur Web dédié et utilisent des plates-formes telles que WordPress, Shopify, Wix et WooCommerce, Weglot intègre facilement les langues souhaitées à leur site Web existant via un plugin. Alternativement, Weglot utilise une approche différente avec Webflow, Squarespace et BigCommerce, où les utilisateurs ajoutent quelques lignes de JavaScript à la balise <head> de leur site Web et appliquent les modifications d'enregistrement DNS nécessaires pour créer des sous-domaines ou des sous-répertoires pour prendre en charge de nouvelles langues.

Lors de l'ajout de Weglot, les serveurs de la plateforme détectent et extraient automatiquement le contenu du site Web. Les clients peuvent utiliser les traductions automatiques pour commencer à intégrer de nouvelles langues, en profitant d'un tableau de bord intégré qui permet la révision du contenu pour de meilleures traductions. Le tableau de bord permet également aux utilisateurs d'accorder l'accès à des traducteurs professionnels et de gérer l'ensemble du processus de traduction à partir d'un seul emplacement.

Une fois implémenté, le site multilingue affichera la langue préférée du visiteur par défaut, avec des options pour un sélecteur de langue dans le coin pour fournir plusieurs choix de langue. Bien que les traductions soient stockées sur les serveurs Weglot, le service crée des sous-répertoires ou des sous-domaines distincts pour chaque langue, optimisant ainsi l'indexation des moteurs de recherche et la traduction des métadonnées et des mots-clés.

Weglot propose un modèle de tarification d'abonnement mensuel basé sur le nombre de langues et de mots souhaités. En 2022, la startup a atteint 11 millions de dollars (10 millions d'euros) de revenus récurrents annuels, devenant un concurrent sérieux sur le marché après son tour de financement d'amorçage en 2017.

Alors qu'un puissant outil no-code tel AppMaster continue de démocratiser le développement d'applications de sites Web, mobiles et backend, les solutions de sites Web multilingues de Weglot constituent un atout précieux. En simplifiant le processus d'expansion des offres linguistiques d'un site Web, les entreprises peuvent augmenter considérablement leur portée mondiale sans encourir de coûts inutiles ou de dettes techniques.