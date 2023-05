Le paysage numérique a considérablement évolué et nous assistons aujourd'hui à l'émergence de la génération No-Code. Historiquement, une «fracture numérique» existait entre les travailleurs qui savaient utiliser les ordinateurs et ceux qui ne le savaient pas. Bien que les natifs numériques contemporains aient grandi avec les technologies informatiques, la majorité manquait encore de compétences dans des domaines spécifiques tels que le génie logiciel, l'informatique et les statistiques.

Cependant, ces dernières années ont vu un changement significatif alors que de plus en plus de jeunes deviennent de plus en plus aptes à exploiter la puissance de l'informatique pour les tâches quotidiennes. Poussés par une augmentation des no-code platforms, nous assistons maintenant à une nouvelle fracture numérique, redéfinissant une ère dans laquelle les ensembles de compétences avancées s'étendent des connaissances informatiques de base à une expertise supérieure.

Les outils no-code d'aujourd'hui, tels que Retool, Airtable, Bildr, Shogun, Bubble, and Stacker, simplify complex tasks and enhance productivity. While requiring some form of coding or deductive logic, these platforms empower users to streamline workflows, analyze data, integrate machine learning libraries, and design innovative solutions without the need for a team of engineers.

Les applications, y compris Roblox et Minecraft, donnent aux enfants la possibilité de créer des mondes virtuels entiers à l'aide de la technologie, suscitant un désir de nouvelles expériences d'apprentissage. En conséquence, les tests Advanced Placement pour l'informatique sont passés de 20 000 en 2010 à plus de 70 000 ces dernières années. L'informatique est devenue la majeure des principales universités, attirant des centaines de nouveaux étudiants chaque année.

Ces changements coïncident avec une demande croissante de compétences en analyse de données et en ingénierie parmi la main-d'œuvre d'aujourd'hui. La maîtrise des outils numériques devenant de plus en plus cruciale pour le succès des entreprises, l'écart entre les connaissances informatiques de base et les aptitudes numériques avancées continuera de se creuser.

Contrairement au passé, un responsable de magasin d'aujourd'hui peut non seulement télécharger des données de vente sur une feuille de calcul Excel, mais intégrer plusieurs outils en ligne pour développer une boutique de commerce électronique, calculer la valeur à vie du client sur une plate no-code et personnaliser des campagnes marketing à l'aide de services de messagerie. . Ce niveau de fluidité numérique démontre la capacité de la génération No-Code à élever la barre en matière de productivité et d'innovation.

Des défis sans précédent, tels que l'enseignement à distance, ont forcé les étudiants d'aujourd'hui à devenir encore plus compétents en informatique. Le résultat est une génération d'individus adaptables et férus de technologie, plus compétents dans le travail à distance et habiles à exploiter la technologie informatique pour résoudre des problèmes complexes.

La montée en puissance de la génération No-Code aura un impact significatif sur la productivité mondiale et propulsera l'innovation vers de nouveaux sommets. Alors que les enfants et les jeunes adultes continuent à tirer parti des plateformes no-code comme AppMaster , ils amélioreront considérablement leur vie, gagneront du temps et combleront la fracture numérique à l'échelle mondiale.