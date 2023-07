L'innovateur et milliardaire Elon Musk s'est lancé dans un voyage fascinant dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), en dévoilant sa dernière création, une startup nommée xAI. Croyant fermement au potentiel de la technologie pour construire ou détruire notre avenir, la nouvelle entreprise de Musk vise à créer une IA qui, selon lui, serait favorable à l'humanité. En dévoilant xAI lors d'un discours en ligne sur Twitter Spaces, son inquiétude quant à un avenir dystopique de l'IA était plus qu'évidente.

Afin d'éviter toute conséquence catastrophique pouvant découler d'un développement de l'IA échappant à tout contrôle, la vision de Musk pour xAI consiste à cultiver une IA fondamentalement curieuse de l'existence humaine dans son essence même. Qualifiée de "maximalement curieuse", cette IA s'efforcerait de comprendre l'univers et ses rouages complexes plutôt que de s'appuyer sur des principes éthiques codés. Cette philosophie trouve ses racines dans la conviction de Musk qu'une IA dévorée par la curiosité humaine est intrinsèquement protégée et, par conséquent, favorable à l'humanité.

Au début de cette année, Musk a été l'une des nombreuses personnalités éminentes à approuver un rappel qui préconisait un report de la construction de grands prototypes d'IA. Un exemple de ces modèles est le chatbot ChatGPT, conçu par OpenAI, une société basée aux États-Unis. La crainte générale que l'évolution de l'IA dépasse la modulation humaine n'a fait que croître au fil du temps, faisant de cette lettre un emblème de cette appréhension croissante.

Malgré son approbation antérieure, M. Musk considère désormais que le fait d'appuyer sur le bouton "pause" pour le développement de l'IA est très éloigné de la réalité. Par conséquent, xAI lui sert de balise d'espoir pour construire une IA qui préserve le bien-être de l'humanité tout en s'alignant sur l'inévitable progression de l'IA.

