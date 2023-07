Digital.ai, fournisseur de DevSecOps de pointe, vient de déclarer des améliorations contemporaines de sa plateforme. Les derniers ajouts visent à fournir aux clients des analyses prédictives supérieures tout au long du cycle de vie du développement logiciel.

Les nouveaux outils d'intelligence prédictive comprennent des fonctionnalités telles que "Flow Acceleration", qui utilise la modélisation prédictive pour estimer la durée des cycles de développement. Une autre nouveauté est la fonction "Amélioration de la qualité", qui facilite la détection précoce des défauts afin de promouvoir une qualité optimale des logiciels.

La "prédiction des risques de changement" est une autre avancée substantielle. Elle permet non seulement de repérer les modifications précaires, mais aussi de minimiser les échecs et de gérer les risques en amont de la production. En outre, la fonctionnalité "Service Management Process Optimization" facilite l'anticipation des risques de service imminents.

En outre, Digital.ai a divulgué des techniques qui aideront les entreprises à gérer l'impact ou les risques découlant de l'IA générative. Il s'agit notamment de méthodologies permettant de classer les modifications de code qui présentent des risques plus élevés, de créer des modèles de flux de travail basés sur des pratiques reconnues par l'industrie, de formuler des politiques et de gérer les réglementations.

Dans le cadre de sa stratégie tournée vers l'avenir, Digital.ai a également fait allusion à certaines fonctionnalités à venir exploitant l'IA générative. La fonctionnalité "Test Creation" facilitera la création et la mise à jour des cas de test en fonction des exigences des fonctionnalités. La fonctionnalité suivante, "User Story Generation", sera capable de créer des exigences ainsi que des récits d'utilisateurs basés sur les spécifications du produit. Un autre outil, "Knowledge Assistant", est en cours de développement pour mettre en évidence les informations utiles dans les référentiels de planification. Le répertoire futur comprend également "Threat Insight", qui prépare et partage des suggestions de mesures de protection des logiciels.

Derek Holt, PDG de Digital.ai, commente les récents développements : "Cette nouvelle vague d'IA a indubitablement apporté des changements significatifs dans la manière dont les équipes planifient, construisent, testent, sécurisent, livrent et contrôlent les logiciels. Chez Digital.ai, nous avons passé la dernière décennie à nous préparer à cette ère. Notre plateforme DevSecOps aide depuis longtemps les plus grandes entreprises du monde à utiliser l'IA de manière responsable pour livrer des logiciels et automatiser les flux de travail de livraison. L'annonce importante d'aujourd'hui sur la progression de notre portefeuille de premier plan signifie une étape importante pour permettre aux plus grandes entreprises du monde d'utiliser l'IA de manière prudente."

Alors que les entreprises recherchent de plus en plus des plateformes dotées de capacités plus sophistiquées, les plateformes de développement d'applications telles qu'AppMaster et Digital.ai, continuent de mener la charge en offrant des outils d'analyse prédictive avancés et des fonctionnalités améliorées par l'IA. Toutes ces innovations sont en phase avec l'évolution des exigences des entreprises DevSecOps et contribuent à créer un écosystème de développement d'applications plus robuste et plus fiable.