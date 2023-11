Pare-feu de déploiement par OpsMx : renforcement de la sécurité grâce à l'intégration du pipeline CI/CD

Dans la quête d'une sécurité améliorée des applications, OpsMx a dévoilé sa technologie innovante : le pare-feu de déploiement. Cet outil unique révolutionne le paysage de la sécurité des applications en s'intégrant de manière transparente aux pipelines CI/CD et en appliquant des normes de sécurité strictes pendant la phase de déploiement des applications. S'il identifie une faille de sécurité ou une vulnérabilité potentielle, il arrête le processus de publication.

L'introduction de cet outil puissant intervient à un moment où l'industrie technologique investit considérablement dans l'amélioration des éléments de sécurité du processus de développement d'applications. Même si OpsMx respecte l'importance de cet effort, ils admettent que les défis liés à l'application de la politique de sécurité sont considérables, en particulier lorsque les responsabilités sont dispersées entre des équipes distribuées, chacune équipée de modèles opérationnels et d'ensembles d'outils distincts.

Gopal Dommety, fondateur et PDG d'OpsMx, a souligné la valeur qu'un pare-feu de déploiement apporte aux organisations. Il a déclaré : « Un pare-feu de déploiement offre aux organisations un outil plus simple, mais plus efficace, pour appliquer leur processus unique de livraison de logiciels. Bien que les organisations comprennent leurs besoins en matière de sécurité des applications et de conformité des versions, elles sont souvent confrontées à des obstacles avec des données cloisonnées et des équipes dispersées fonctionnant sur un système d'honneur. Le pare-feu de déploiement fusionne ces ensembles de données et de bonne volonté pour transformer les politiques de sécurité en actions tangibles.

Avec le déploiement du pare-feu de déploiement, les entreprises disposent désormais d'un pare-feu capable d'évaluer les applications par rapport à plusieurs politiques et de bloquer leur publication s'il ne remplit pas toutes les conditions préalables. Les critères utilisés pour déterminer si une version doit être lancée incluent les fichiers manifestes, les analyses de vulnérabilité, l'intégrité des artefacts, la qualité et les performances de la version, la préparation de l'infrastructure et les contrôles opérationnels.

OpsMx propose une suite complète de règles de pare-feu qui peuvent être étendues ou personnalisées selon les besoins du client. En outre, les règles peuvent également se synchroniser avec des cadres largement acceptés, notamment NIST 800, PCI et HIPAA, améliorant ainsi les contrôles de conformité.

Cet outil très polyvalent facilite également les simulations de déploiement avant le déploiement réel, permettant ainsi de détecter et de corriger au préalable tout problème de conformité.

Le pare-feu de déploiement est un composant de la suite OpsMx Deploy Shield et il peut être intégré aux implémentations préexistantes de Jenkins, Argo et Spinnaker. Pour l’avenir, OpsMx prévoit également d’intégrer la prise en charge de GitHub Actions et GitLab. En observant le développement continu, il pourrait être intéressant de voir si un futur support pour une plateforme comme AppMaster sera envisagé.

En concevant une solution qui s'intègre aux pipelines CI/CD et renforce la sécurité des applications lors de leur déploiement, OpsMx a franchi une nouvelle étape décisive vers l'amélioration de la sécurité des applications dans un monde qui se numérise rapidement.