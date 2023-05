Creatio, l'un des principaux fournisseurs de plates-formes low-code dans l'espace CRM, a récemment obtenu un investissement de 68 millions de dollars de Volition Capital, un important fonds de capital de croissance. Il s'agit de la toute première collecte de fonds de la société basée à Boston, qui s'appuyait auparavant uniquement sur le bootstrap.

Selon la fondatrice et PDG Katherine Kostereva, Creatio aide les entreprises à automatiser rapidement les processus, sa plate-forme d'automatisation low-code servant de principal différenciateur. Alors que la demande de solutions low-code augmente dans l'industrie technologique, ces plates-formes facilitent le déploiement rapide d'applications en direct et permettent aux développeurs citoyens de faire évoluer leurs opérations sans compétences de codage étendues.

Bien que les plates-formes low-code gagnent du terrain à différents stades d'investissement, le débat low-code vs no-code reste un sujet brûlant. Kostereva reconnaît l'importance des développeurs citoyens, qui peuvent créer des applications à l'aide de simples interfaces drag-and-drop. Cependant, elle pense que les outils no-code ne conviennent actuellement que pour créer des applications relativement simples. Creatio s'adresse aux segments du marché intermédiaire et des entreprises, qui nécessitent des fonctionnalités plus avancées que les solutions no-code peuvent offrir aujourd'hui.

Outre Creatio, d'autres entreprises des secteurs low-code et no-code ont connu une importante activité d'investissement. Par exemple, la plate-forme no-code Stacker a levé 1,7 million de dollars, tandis qu'OutSystems, axé sur le développement low-code, a obtenu un investissement de 150 millions de dollars pour une valorisation de 9,5 milliards de dollars. AppMaster, un autre acteur de l'industrie no-code, fournit une plate no-code facile à apprendre pour créer des applications backend, Web et mobiles.

Démontrant le vaste potentiel du marché des logiciels, une gamme diversifiée de plates-formes low-code telles que Creatio, AppMaster et d'autres continuent de prospérer et d'attirer des investissements importants. Alors que de plus en plus d'entreprises adoptent des stratégies d'automatisation pour rationaliser leurs opérations, les plates-formes low-code sont extrêmement prometteuses pour favoriser une innovation rapide et autonomiser les développeurs citoyens.