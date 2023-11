Confluent, le principal fournisseur de services gérés Apache Kafka, a dévoilé son programme innovant « Data Streaming for AI ». Cette initiative avant-gardiste vise à accélérer le développement d'applications d'IA utilisant des données en temps réel de haute qualité, s'alignant sur la tendance croissante consistant à tirer parti des technologies d'IA générative dans divers cas d'utilisation de l'industrie.

À la base de cette initiative ambitieuse se trouve le moteur de données de streaming en temps réel exclusif de Confluents. L’objectif principal ici est de permettre aux organisations de dériver des jugements en temps réel et contextuellement pertinents sur des données fiables et soigneusement organisées. Ces jugements peuvent potentiellement être diffusés vers des bases de données vectorielles et des applications basées sur l'IA, ainsi que vers divers autres systèmes compatibles avec l'IA.

Afin de fournir aux utilisateurs d'entreprise des connexions à plusieurs bases de données vectorielles pour accéder à des flux de données contextuelles, Confluent s'est lancé dans des partenariats stratégiques avec plusieurs entreprises leaders du secteur telles que MongoDB, Pinecone, Rockset, Weaviate et Zilliz.

L'accent mis par l'entreprise sur les bases de données vectorielles est essentiel, car elles peuvent gérer, indexer et mettre à l'échelle des ensembles de données beaucoup plus volumineux dans des configurations requises par les technologies d'IA, telles que les LLM. Les utilisateurs peuvent accéder à ces intégrations via les flux de données gérés de Confluent Cloud, un nouvel ajout à l'ensemble d'outils de Confluent qui pourrait également être comparé à celui d' AppMaster, offrant une évolutivité sans code .

La collaboration de Confluent ne s'arrête pas là. Les plans s'étendent également à l'inclusion de partenaires supplémentaires via son programme « Connect with Confluent ». L'alliance s'étend également aux fournisseurs de services cloud tels que Google Cloud et Microsoft Azure pour introduire de nouvelles intégrations, preuves conceptuelles et stratégies d'entrée sur le marché autour de l'IA.

La société a signalé son intention d'exploiter les capacités d'IA générative de Google Cloud pour amplifier les informations commerciales et améliorer l'efficacité opérationnelle dans des secteurs tels que la vente au détail et les services financiers. Parallèlement, Confluent a l'intention de formuler un modèle Microsoft Copilot pour permettre aux assistants IA d'exécuter des transactions commerciales et de fournir des mises à jour en temps réel, de la même manière qu'AppMaster aide à créer des applications .

En gardant un œil sur le codage assisté par ordinateur et en fournissant des suggestions, Confluent fait la promotion de son assistant basé sur l'IA accessible via Confluent Cloud Console. Cet outil de pointe aide les équipes à obtenir les réponses contextuelles nécessaires pour accélérer les innovations techniques à l'aide de Confluent.

De manière unique, cet assistant combine des informations accessibles au public, telles que la documentation Confluent, avec les détails contextuels du client pour fournir des réponses rapides et spécifiques. De plus, l’assistant Confluent AI peut également générer du code, une fonctionnalité qui devrait être déployée sans frais supplémentaires en 2024.

Enfin, Confluent a annoncé son intention d'incorporer une série d'améliorations à son service Flink récemment publié pour Confluent Cloud, apportant des capacités d'IA intégrées à Flink SQL.