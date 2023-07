Fidèle à son engagement de simplifier la compréhension du code, CodeSee a annoncé la dernière amélioration de ses services : l'intégration de l'IA générative. Cet ajout révolutionnaire enrichit considérablement la portée des interactions entre le langage naturel et les structures de codage.

Shanea Leven, PDG et cofondatrice de CodeSee, a expliqué l'intégration transparente de l'IA générative dans la mission principale de l'entreprise. Selon Mme Leven, la mise en œuvre de l'IA ne s'aligne pas seulement sur l'objectif poursuivi, mais amplifie aussi considérablement les connaissances sur la façon dont les développeurs perçoivent et interprètent le code.

Le nouvel outil d'IA fournit une plateforme attrayante pour poser des questions sur le codage dans votre IDE. Les questions peuvent aller de la compréhension du processus de journalisation à celle de la gestion des états dans la structure de codage. En réponse à ces questions, CodeSee offre une explication intelligemment détaillée et contextuelle, et la complète par une carte visuelle du code.

Dans l'ensemble, CodeSee vise à approfondir les configurations de codage complexes et à relier les points de manière pratique. En introduisant des lignes claires qui dirigent les développeurs vers les références de fichiers et de fonctions pertinentes au sein de leur IDE, il vise à présenter le contexte dans lequel quelque chose fonctionne réellement, a expliqué M. Leven.

Dans sa quête d'amélioration des fonctionnalités grâce à l'IA, CodeSee s'est associé aux géants de l'industrie que sont Microsoft et OpenAI. Cette collaboration s'est avérée stratégique compte tenu de la structure légère de CodeSee, qui ne compte que 11 membres d'équipe. En outre, le partenariat a permis d'accélérer le développement des fonctionnalités de l'IA tout en optimisant l'allocation des ressources.

Précédemment, CodeSee a dévoilé des cartes de services pour assurer une visibilité de haut niveau sur de multiples bases de code. Commentant les avantages de ce développement, M. Leven a déclaré qu'il permettait aux entreprises d'avoir une vue d'ensemble de l'architecture, ce qui n'était pas le cas auparavant. Les entreprises disposent désormais d'une perspective claire de leurs nombreuses endpoints, files d'attente de messages, pipelines Kafka et autres, consolidant ainsi la compréhension de leurs bases de code omniprésentes.

L'intégration d'un moteur de recherche piloté par l'IA dans ses offres permettra à CodeSee de fournir à ses clients une plus grande clarté sur leur code. En commençant par déployer la nouvelle fonction d'IA générative en version bêta sur demande, l'entreprise vise à perfectionner l'outil en liaison étroite avec sa clientèle d'entreprise, en vue d'un lancement général plus tard dans l'année.

