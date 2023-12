Canonical dévoile des conteneurs Ubuntu allégés pour une efficacité améliorée et une vulnérabilité réduite

Canonical, la principale société d'Ubuntu, a achevé le déploiement réussi de ses conteneurs Ubuntu ultra-petits et très efficaces. La principale caractéristique de ces conteneurs révolutionnaires est leur structure raffinée, qui couvre uniquement l'application et les dépendances d'exécution nécessaires, contournant intentionnellement les packages, utilitaires ou bibliothèques au niveau du système.

L'idée centrale derrière cette approche méticuleuse est l'élimination des éléments superflus qui peuvent contribuer à la robustesse de l'image, augmentant ainsi considérablement l'efficacité opérationnelle et réduisant les surfaces d'attaque possibles, a déclaré Canonical dans sa récente révélation.

L'une des technologies essentielles à la base de la création de ces conteneurs Ubuntu ciselés est « Chisel », un gestionnaire de paquets qui segmente stratégiquement les paquets Debian en « tranches ». Ces tranches sont des sous-ensembles indépendants qui comprennent leur contenu et les dépendances associées.

La documentation de Chisel explique métaphoriquement le concept comme « avoir une tranche d'Ubuntu », fournissant exactement ce qui est requis. Le système est conçu de manière à mettre en pratique le vieux proverbe « prenez le gâteau et mangez-le aussi ».

Parmi les principaux avantages de ces conteneurs Ubuntu savamment sculptés figurent leur compatibilité tout au long du cycle de développement, une défense renforcée contre les problèmes de dépendance, une interface de ligne de commande (CLI) conviviale permettant aux clients de construire ou d'amplifier leurs conteneurs et un processus de reconstruction d'image rationalisé.

Canonical estime que ces conteneurs Ubuntu ciselés offrent aux entreprises une voie transparente pour se lancer dans leur parcours de conteneurisation tout en passant efficacement du développement à la production. Ce sentiment fait suite à leur article de blog sur le sujet.

Les conteneurs Ubuntu ciselés apportent une promesse de maintenance de sécurité et de support fiable de Canonical. Les assurances de la société incluent cinq ans de mises à jour de sécurité pour les conteneurs issus du référentiel principal, un service de correctifs de sécurité d'une durée de dix ans pour les clients Ubuntu Pro, une assistance facultative en semaine ou 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et l'alignement des cycles de bibliothèque et de publication avec Ubuntu LTS pour plus. fiabilité.

Les nouveaux conteneurs constituent un choix viable pour une vaste gamme de chaînes d'outils tendances, telles que Java, .NET et Python. Grâce aux efforts de collaboration entre Microsoft et Canonical, les éditions .NET 6, 7 et 8 disposent de leurs propres conteneurs.

Les idées similaires aux images Chiselled sont très demandées par les développeurs, selon Richard Lander, responsable du programme .NET chez Microsoft. L'innovation du concept et son exécution efficace par Canonical ont été très appréciées et ont poussé Microsoft à vouloir être un partenaire de lancement au plus tôt. Le géant de la technologie était extrêmement enthousiaste à l'idée de publier des images Ubuntu Chiselled pour .NET dans cette version GA.

