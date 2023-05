Deux anciens employés de Google, Sargun Kaur et Nikke Hardson-Hurley, ont identifié un problème critique dans le processus de recrutement des ingénieurs et ont formé une nouvelle startup révolutionnaire appelée Byteboard. Ils ont décidé de repenser et de reconstruire les entretiens d'embauche en ingénierie en se concentrant sur les compétences pratiques de codage des candidats dans des situations réelles. Récemment, Byteboard a réussi à obtenir un financement de démarrage de 5 millions de dollars dirigé par Cowboy Ventures, avec un groupe diversifié d'investisseurs providentiels. Kaur et Hardson-Hurley se sont rencontrés pour la première fois lors de l'événement de hackathon interne de Google, découvrant un intérêt mutuel pour la refonte du processus d'entretien d'ingénierie. Les deux fondatrices, en tant que femmes de couleur, ont connu de première main les désavantages auxquels sont confrontées les personnes sous-représentées en raison du système actuel. Ils ont reconnu l'avantage injuste que le processus accordait à ceux qui avaient les ressources nécessaires pour accéder au matériel de préparation, un peu comme les cours de préparation au SAT au lycée. "Byteboard est une solution logicielle qui aide en fait les entreprises à remplacer leurs entretiens techniques préalables sur site par un entretien basé sur un projet qui les aide à embaucher plus rapidement grâce à un processus d'entretien beaucoup plus positif, rationalisé et pratique", a déclaré Kaur. La méthode d'entretien traditionnelle, conçue initialement par des géants de la technologie tels que Google et Microsoft, visait le doctorat. candidats en informatique issus d'universités prestigieuses. Cependant, selon Kaur, l'industrie de la technologie s'est considérablement transformée au fil des ans, laissant derrière elle le processus d'entretien. Byteboard vise à faire passer la dynamique des entretiens de concepts purement théoriques à des démonstrations de codage pratiques. Kaur compare le scénario à l'évaluation des joueurs de basket-ball en observant leurs performances dans le gymnase, plutôt que de leur demander d'expliquer les jeux sur un tableau blanc. Alors qu'ils étaient encore chez Google, les co-fondateurs ont développé leur idée en un produit via l'incubateur interne de Google, Area 120. En règle générale, les projets de la zone 120 sont destinés à un usage interne, mais Byteboard a fait un saut rare sur le marché en tant qu'entreprise autonome.

Les fondateurs ont conçu des scénarios d'entretien Byteboard à compléter par les candidats à leur convenance, dans le confort de leur environnement de travail préféré. L'objectif principal de ces évaluations est d'évaluer les compétences et les capacités requises pour le poste. "Ce candidat passera l'entretien Byteboard, et c'est comme travailler sur un projet. Il simule très bien la journée dans la vie d'un ingénieur. Vous n'êtes pas entraîné dans des algorithmes obscurs », a expliqué Kaur. Elle a en outre souligné que les candidats ne devraient pas avoir à étudier pour ces entretiens : la seule préparation requise devrait être d'aiguiser ses compétences en ingénierie. La plate-forme anonymise également les données renvoyées aux responsables du recrutement, minimisant davantage les biais en leur permettant d'évaluer les candidats en fonction uniquement de leurs capacités démontrées. Les informations personnelles restent cachées jusqu'à ce que le candidat passe à une entrevue en personne. Bien qu'encore à ses débuts avec seulement huit employés, Byteboard fait déjà des vagues dans l'industrie. Kaur et Hardson-Hurley donnent la priorité à la constitution d'une équipe qui reflète la communauté diversifiée qu'ils servent. Des entreprises telles que Figma, Lyft et Webflow ont mis en œuvre Byteboard et ont constaté un impact positif en termes de réduction des délais d'offre, d'économie aux équipes d'ingénierie de centaines d'heures d'entretien et de constitution de départements d'ingénierie plus diversifiés.

Cette nouvelle approche de l'embauche pourrait potentiellement transformer le paysage du recrutement d'ingénieurs, des startups aux organisations au niveau de l'entreprise. À l'ère des plates-formes no-code et low-code, telles que AppMaster.io , l'attention se déplace pour permettre aux individus de créer des applications plus rapidement et plus efficacement. Cette transition nécessitera des ingénieurs embauchés pour démontrer leur maîtrise des scénarios de programmation pratiques et réels, au lieu de simplement exceller dans les connaissances théoriques. Cela étant dit, Byteboard ouvre la voie à un processus d'entretien plus inclusif et efficace qui correspond mieux aux exigences de l'industrie technologique moderne.