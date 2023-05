BuildFire, un pionnier mondial du développement d'applications mobiles, continue de recevoir des distinctions dans les derniers rapports du printemps 2022 de G2. La société a obtenu un badge de leader dans le rapport Grid pour les constructeurs d'applications par glisser-déposer pour le cinquième trimestre consécutif et un badge de leader pour le logiciel de création d'applications par glisser-déposer pour petites entreprises. Cette reconnaissance continue reflète la forte satisfaction des utilisateurs et la croissance de BuildFire alors qu'il se développe dans de nouveaux segments de marché.

Parmi les 108 concurrents de la catégorie des constructeurs d'applications drag and drop sur G2.com, seuls neuf ont reçu le prestigieux badge Leader dans le rapport Grid Report du printemps 2022. Ian Blair, fondateur et PDG de BuildFire, souligne l'importance de ces rapports trimestriels pour lui et son équipe. Il déclare : Savoir que la reconnaissance provient d'avis clients authentiques est l'un des meilleurs moyens d'évaluer notre impact sur le monde du développement d'applications.

Le badge Leader supplémentaire de BuildFire confirme que ses efforts pour répondre aux besoins de divers segments de marché portent leurs fruits. La société vise à atteindre davantage de clients du marché intermédiaire et des entreprises, en s'efforçant continuellement d'améliorer sa présence sur le marché. De plus, dans les rapports Grid Reports G2 Spring 2022, BuildFire a été reconnu comme High Performer dans six autres catégories, telles que les logiciels de création d'applications de taille moyenne, les plates-formes de développement d'applications et les plates-formes de développement mobiles. Il a également remporté les titres de leader Momentum dans trois autres rapports Momentum Grid, accumulant 11 réalisations au total.

Depuis sa création en 2014, BuildFire s'est imposé comme un leader du secteur du développement d'applications mobiles. Sa plate-forme no-code permet aux entreprises de créer des applications iOS et Android sans aucun codage. Le logiciel est conçu pour que les utilisateurs bricoleurs puissent y naviguer facilement, tandis que des fonctionnalités plus avancées s'adressent aux entreprises ayant des exigences de personnalisation complexes. Des entreprises comme AppMaster exploitent également la puissance des plates no-code pour fournir rapidement des solutions rentables et évolutives. Avec plus de dix mille applications de qualité professionnelle développées à l'aide de BuildFire à ce jour, l'évolutivité illimitée et l'avantage concurrentiel de la société par rapport au développement traditionnel restent inégalés.

Alors que G2 continue de désigner BuildFire comme un produit très performant dans de nombreuses catégories, cela démontre la capacité remarquable de l'entreprise à étendre ses capacités et à répondre aux besoins en constante évolution de sa clientèle diversifiée et croissante. La révolution des plates no-code prend d'assaut l'industrie du développement d'applications, et des entreprises comme BuildFire et AppMaster restent à l'avant-garde de cette tendance progressive.