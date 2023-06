Apple a annoncé la disponibilité de son kit de développement logiciel (SDK) visionOS pour le très attendu casque Vision Pro. Le SDK devrait être publié au moins six mois avant le lancement commercial prévu du casque aux États-Unis, dont le prix de vente est fixé à 3 500 dollars. Apple espère que son solide écosystème de développeurs contribuera à faire connaître le système d'informatique spatiale, qui a reçu un accueil mitigé après sa présentation à la WWDC ce mois-ci.

Au fil des ans, la disponibilité du contenu a été l'un des principaux axes de développement de la réalité virtuelle (VR) et de la réalité augmentée (AR). Apple entend tirer parti de cette situation en veillant à ce que l'App Store soit rempli de contenus riches d'ici au lancement du système Vision Pro, au début de l'année 2024. Susan Prescott, vice-présidente d'Apple, a déclaré dans un communiqué de presse que les développeurs peuvent tirer parti des cadres puissants qu'ils connaissent déjà et faire progresser leurs créations grâce à de nouveaux outils et technologies innovants, tels que Reality Composer Pro, afin d'offrir des expériences utilisateur améliorées.

Le SDK Vision Pro est construit sur le même cadre de base que les autres systèmes d'exploitation Apple et intègre des outils de développement populaires tels que Xcode, SwiftUI, RealityKit, ARKit et TestFlight. En utilisant cette approche, Apple vise à minimiser la courbe d'apprentissage pour les développeurs actuels et à simplifier la transition des logiciels existants vers cette nouvelle plateforme. Le kit d'outils de portage de jeux d'Apple pour Mac et iPad illustre une stratégie similaire.

Les fenêtres de calcul spatial sont créées à l'aide de Swift. Comme l'explique la page de développement d'Apple, les applications se lancent par défaut dans un espace partagé, où plusieurs applications coexistent comme sur un bureau Mac. L'utilisateur peut repositionner les fenêtres et les volumes contenant du contenu. Pour une expérience plus immersive, une application peut lancer un espace complet dédié, présentant uniquement son contenu, où les utilisateurs peuvent créer un contenu 3D illimité, ouvrir des portails vers différents mondes et même immerger des personnes dans des décors.

Toutefois, des doutes subsistent quant à l'efficacité de ces ports dans un plan tridimensionnel ou une "toile infinie". Pour atténuer ce problème, Apple prévoit d'ouvrir des "laboratoires de développement" dans plusieurs villes, dont Cupertino, Londres, Munich, Shanghai, Singapour et Tokyo, à partir du mois prochain. Cette initiative vise à rendre le casque Vision Pro, dont le prix est élevé et qui n'a pas encore été commercialisé, plus accessible aux développeurs.

Les équipes de développement peuvent soit tester leurs applications sur le matériel Vision Pro dans le laboratoire, soit demander des kits de développement de matériel pour tester leurs applications en dehors des lieux officiels. Outre les outils de développement existants, Apple introduit Reality Composer Pro. Cette fonctionnalité de Xcode simplifie le processus de prévisualisation des modèles 3D, des images, des sons et des animations sur le casque. Un simulateur est également disponible, offrant une approximation virtuelle sans avoir besoin de matériel réel. En outre, à partir du mois prochain, les outils de développement Unity seront intégrés, ce qui remédiera à l'absence notable d'expériences de jeu dans la présentation initiale.

L'annonce récente souligne l'importance de cibler le marché des entreprises pour la première itération de Vision Pro. Stephen Prideaux-Ghee, directeur technique AR/VR de la société de développement de produits numériques PTC, a expliqué que les fabricants peuvent utiliser les solutions AR de PTC pour collaborer sur des questions commerciales cruciales en intégrant du contenu 3D interactif dans le monde réel, qu'il s'agisse de produits individuels ou de lignes de production entières. Avec le site Apple Vision Pro, les intervenants de différents services et sites peuvent simultanément examiner le contenu pour faciliter les décisions de conception et d'exploitation, ce qui ouvre de nouvelles possibilités de collaboration.

