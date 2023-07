Une nouvelle passionnante dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) a été rapportée : Apple, le titan de la technologie, se lance dans le développement d'outils d'IA pour rivaliser avec des concurrents tels que OpenAI et Google. L'information a été communiquée par le correspondant technologique Mark Gurman de Bloomberg. L'une des principales expérimentations d'Apple en matière d'IA est le développement d'un chatbot soutenu par l'IA qui ressemble à la fonctionnalité offerte par ChatGPT.

Appelé "Apple GPT" au sein de l'entreprise, le projet exact de lancement de cette technologie soutenue par l'IA auprès des utilisateurs finaux reste indéterminé à ce stade. Toutefois, on peut s'attendre à ce qu'Apple fasse une annonce importante concernant l'IA au cours de l'année à venir.

Selon le rapport, Apple a innové un cadre distinctif, connu en interne sous le nom d'"Ajax", pour la création de modèles de langage à grande échelle. Ces modèles constituent l'épine dorsale des systèmes induits par l'IA qui permettent de proposer des offres telles que Open AI’s ChatGPT et Bard de Google. Il est intéressant de noter qu'Ajax a été développé à l'aide de Google JAX, le cadre d'apprentissage automatique de Google, et qu'il fonctionne sur Google Cloud. Apple capitalise sur les capacités d'Ajax pour façonner des modèles de langage étendus et établir une base pour un outil déployé en interne ressemblant à ChatGPT.

Bien que l'entreprise ait été temporairement confrontée à des problèmes de sécurité liés à l'IA générative, ce qui a entraîné l'arrêt du déploiement de l'outil en interne, ces problèmes ont été résolus et l'outil est désormais accessible à un nombre croissant d'employés. Toutefois, l'accessibilité est soumise à une autorisation spécifique et l'outil ne peut pas être exploité pour développer des fonctionnalités destinées aux clients, selon le rapport.

Les employés trouvent que le chatbot facilite le prototypage de produits. L'outil peut être utilisé pour répondre à des questions, résumer un texte et plus encore, sur la base de sa formation aux données.

Les fonctions offertes par le chatbot d'Apple ressemblent à celles de Bing AI, ChatGPT et Bard, sans aucune fonctionnalité distincte qui le différencie des solutions commerciales disponibles. Alors qu'Apple poursuit sa quête de compétence en matière d'IA générative, elle recherche des professionnels dotés d'une connaissance approfondie de l'IA générative et des grands modèles de langage.

Alors que des acteurs clés comme Google, Microsoft et Meta ont rapidement présenté leurs produits d'IA générative aux utilisateurs du monde entier, Apple a gardé un profil relativement bas en ce qui concerne l'IA. Bien qu'elle ait intégré des fonctions d'IA dans sa suite d'applications et de produits depuis plusieurs années, Apple cherche aujourd'hui à répondre à la demande croissante d'outils d'IA générative qui rationalisent des tâches allant de la rédaction d'essais à la création d'images.

Apple s'est notamment engagée à répondre aux craintes potentielles liées à l'IA en matière de protection de la vie privée, un sentiment partagé par Tim Cook, PDG d'Apple. Si l'intégration d'une plus grande part d'IA dans l'inventaire des produits Apple est inévitable, elle se fera de manière réfléchie et méticuleuse. Cette quête de progrès en matière d'IA par Apple peut également être considérée comme une augmentation de la tendance actuelle à l'adoption de plateformes low-code/no-code, telles qu'AppMaster, pour un développement d'applications accéléré, rentable et évolutif.