AppGyver, l'une des startups pionnières dans le domaine du développement low-code depuis 2013, a récemment lancé sa plateforme de développement visuel révolutionnaire - Composer Pro. Présentée comme la solution no-code de nouvelle génération, la plate-forme est en développement depuis trois ans et vise à combler les lacunes des environnements low-code actuels. Offrant une flexibilité et une puissance inégalées, Composer Pro prend en charge la création d'applications pour les appareils Web, PC, Mac, iOS et Android à l'aide des frameworks React Web et React Native. De plus, il peut être étendu via des plugins spécialement conçus pour ces frameworks.

Disponible gratuitement pour les développeurs individuels, les écoles, les startups et les organisations non professionnelles, Composer Pro donne accès au service de base de données, au réseau de diffusion de contenu (CDN) et aux outils de publication d'AppGyver.

Marko Lehtimaki, PDG et co-fondateur d'AppGyver, envisage Composer Pro comme un changeur de jeu qui élimine les derniers obstacles au développement no-code et le propulse au même niveau de puissance que le codage traditionnel. Avec une longue liste d'entreprises clientes et un statut positif de flux de trésorerie, la société a obtenu le soutien de ses investisseurs en offrant la plate-forme gratuitement à un public plus large.

Parmi les plus de 100 entreprises clientes d'AppGyver, notons les grandes organisations telles que DHL et Fingrid.

Composer Pro dispose d'un éditeur visuel riche en fonctionnalités qui offre aux utilisateurs des outils avancés pour créer des fonctions logiques et gérer des bases de données de manière transparente. La plate-forme fournit une vaste gamme de composants d'interface utilisateur prédéfinis et de blocs de flux logiques qui simplifient l'expérience de développement d'applications. De plus, AppGyver met en place un marché où les développeurs peuvent partager ou éventuellement monétiser leurs composants personnalisés.

La vision derrière Composer Pro est d'apporter le même niveau d'expressivité et de puissance trouvé dans les langages de programmation au développement visuel. Ceci serait réalisé en permettant aux développeurs de créer des blocs de construction personnalisés sans écrire une seule ligne de code, éliminant ainsi le besoin de codage dans certaines situations.

React et React Native sont devenus les technologies de base derrière Composer Pro après un précédent focus sur HTML5. La société a concentré ses efforts sur l'optimisation de la génération de code, dépassant ce que la plupart des développeurs peuvent réaliser en optimisant leurs projets React Native. Par conséquent, avec l'ajout d'une couche de conception adaptative, la plate-forme peut désormais créer des applications pour pratiquement n'importe quelle plate-forme moderne.

Bien que les développeurs puissent toujours écrire manuellement des formules et du JavaScript personnalisé si nécessaire, les fonctionnalités sophistiquées de Composer Pro permettent de créer des applications complexes sans toucher à aucun code, remplissant ainsi la promesse principale des plates-formes low-code telles que la plate-forme PowerApps de Microsoft.

Pour les amateurs no-code, Composer Pro d'AppGyver, avec sa riche gamme de fonctionnalités, est une option intéressante à explorer. De plus, des plates-formes telles que AppMaster.io offrent de puissantes solutions no-code qui s'adressent au développement d'applications backend, Web et mobiles, permettant aux utilisateurs de créer des applications avec une vitesse et une rentabilité incroyables.