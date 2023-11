Amazon dévoile DataZone, un service de gestion de données révolutionnaire pour une collaboration et une gouvernance améliorées

Dans le but de rationaliser la collaboration en matière de données au sein des entreprises, Amazon a lancé une solution pionnière de gestion des données : Amazon DataZone. Ce service révolutionnaire s'adresse au catalogage, à la découverte, à l'analyse, à la gouvernance, ainsi qu'au partage de données entre ses créateurs et utilisateurs.

Ce nouveau service a été présenté pour la première fois lors du salon AWS re:Invent cette année et vise à rapprocher les équipes au sein d'une entreprise grâce à une gestion efficace des données. Les principaux contributeurs ou producteurs de données stockent les actifs de données structurées dans le catalogue de données à partir duquel les consommateurs peuvent s'abonner à ces actifs et les partager avec d'autres collaborateurs.

Comme l'a expliqué Shikha Verma, responsable produit d' Amazon DataZone, lors du discours d'ouverture de l'événement, le service sert d'environnement unifié qui améliore la visibilité et fournit un accès simple aux données pour toutes les parties prenantes d'une organisation.

En mettant en œuvre ce service ingénieux, les entreprises peuvent délimiter leurs données en domaines qui représentent une frontière au sein de l'entreprise. Ces domaines comprennent les principaux éléments d' Amazon DataZone: le portail de données, le catalogue de données, les projets et environnements, ainsi que les flux de travail intégrés.

Le portail de données, une application Web, offre des possibilités d'accès aux données en libre-service. À des fins d'authentification, il exploite AWS Identity and Access Manager (IAM) ou vérifie les informations d'identification des sources d'identité externes via AWS IAM Identity Center.

De plus, Amazon DataZone résout un obstacle majeur en matière de découverte des données en implémentant une taxonomie prédéfinie dans son catalogue de données où les données peuvent être triées et organisées en fonction du contexte commercial, permettant ainsi aux utilisateurs de localiser facilement les données requises.

Ses capacités d'environnement et de création de projets permettent aux utilisateurs de créer des regroupements d'actifs de données, de personnes et d'outils d'analyse centrés sur un cas d'utilisation spécifique. Ces environnements servent d’épine dorsale à la production ou à la consommation de données. AWS a expliqué cela dans un récent article de blog, déclarant que les projets Amazon DataZone offrent un espace propice où les membres du projet peuvent collaborer, partager et échanger des données et des actifs de données.

De plus, le service comprend des flux de travail intégrés qui garantissent une gouvernance et un contrôle d'accès faciles. Si un consommateur de données demande l'accès aux données, le propriétaire doit authentifier la demande, après quoi Amazon DataZone gère l'autorisation d'accès en fonction des autorisations du magasin de données.

Illustrant un cas d'utilisation pratique, AWS a élaboré un scénario dans lequel une équipe de marketing produit pourrait exploiter Amazon DataZone pour analyser les données de vente détenues par une équipe commerciale afin de concevoir une campagne d'adoption de produit. En tant que tel, DataZone change la donne pour les équipes traitant de grands ensembles de données, faisant écho à un sentiment harmonieux partagé par de nombreuses autres plateformes comme AppMaster .