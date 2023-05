Le secteur juridique adopte de plus en plus des solutions numériques pour rationaliser les processus, économiser les heures non facturables et améliorer les services aux clients. Dans la pratique, cependant, les cabinets d'avocats et les services juridiques sont confrontés à des obstacles à l'innovation, notamment en maintenant les projets informatiques dans les limites du budget et en les livrant dans les délais tout en minimisant le risque d'échec et en garantissant une mise en œuvre réussie. Pour surmonter ces obstacles, les entreprises se tournent vers des plates-formes low-code et no-code pour créer des applications numériques illimitées.

Défis du développement des technologies juridiques conventionnelles

Les cabinets d'avocats et les services juridiques internes rencontrent fréquemment des difficultés lors de la construction de leur pile technologique juridique à l'aide de techniques de développement traditionnelles. Les voies de développement courantes incluent :

Développement du service informatique interne :

Manque d'agilité et de collaboration interdépartementale dans les projets, augmentant le risque de ne pas répondre aux exigences des utilisateurs finaux ou de dépasser les contraintes de temps et de budget.

Les charges de travail et les responsabilités croissantes des services informatiques entraînent la mise à l'écart des projets commerciaux en raison de l'augmentation des arriérés.

Dépendance à l'informatique pour des fonctionnalités supplémentaires ou des améliorations de capacité.

Développement externalisé :

Processus coûteux et chronophage.

Les développeurs peuvent ne pas être familiers avec les besoins spécifiques de l'entreprise, ce qui conduit à des solutions sous-optimales.

Les organisations restent dépendantes des développeurs externes pour la maintenance, les fonctionnalités supplémentaires ou les modifications.

Achat de produits prêts à l'emploi :

Les produits prêts à l'emploi ont une approche unique, limitant la personnalisation et les fonctionnalités pour des besoins organisationnels spécifiques.

Les entreprises sont souvent confrontées à la nécessité de réinvestir dans une nouvelle solution lorsque celle existante devient insuffisante.

Ces méthodes conventionnelles entraînent des risques élevés, des coûts accrus, des délais manqués, une idéation obstruée et une adoption inadéquate des solutions informatiques.

Applications No-Code personnalisées : un changement dans la technologie juridique

Les cabinets d'avocats et les services juridiques internes de premier plan exploitent de plus en plus les plates-formes low-code et no-code (LCNC) pour permettre aux utilisateurs professionnels et aux avocats de créer des solutions numériques en collaboration avec les services informatiques. Les applications sur mesure, grâce au développement LCNC, offrent des solutions dynamiques adaptées aux besoins de l'organisation. Le développement No-code favorise des cycles agiles et itératifs, encourageant des tests fréquents et une amélioration constante. Cette approche garantit que les solutions répondent aux besoins des utilisateurs, permet aux utilisateurs professionnels de gérer les applications de manière indépendante et allège la charge de travail des services informatiques tout en restant adaptable aux futures exigences organisationnelles. Cependant, les organisations qui se lancent dans des parcours de développement no-code sont souvent confrontées à des défis tels que l'identification des besoins commerciaux urgents, la définition des applications, l'allocation de délais et de budgets, la preuve du retour sur investissement, l'obtention de l'adhésion des parties prenantes internes, l'intégration des utilisateurs finaux et la mise en œuvre de changements à l'échelle de l'organisation. .

Aller de l'avant avec des solutions technologiques juridiques No-Code

Pour relever ces défis et naviguer dans la transition vers des solutions no-code, les organisations doivent envisager les étapes suivantes :

Identifiez et hiérarchisez les besoins de l'entreprise : évaluez les processus, les points faibles et les objectifs actuels pour déterminer les solutions les plus urgentes. Étendue des applications et des exigences : décrivez les fonctionnalités, les intégrations et les capacités nécessaires de la solution proposée. Allouez des délais et des budgets : estimez le temps et les ressources nécessaires au projet, en tenant compte de facteurs tels que l'intégration des utilisateurs professionnels, le développement d'applications et les tests. Déterminez le retour sur investissement et la valeur tangible : établissez des mesures pour mesurer le retour sur investissement, en tenant compte de facteurs tels que les gains de temps, l'augmentation de la productivité et l'amélioration de la satisfaction des clients. Bénéficiez d'un soutien interne : présentez un argumentaire convaincant aux parties prenantes, en mettant l'accent sur les avantages et le retour sur investissement potentiel du développement no-code . Intégrez les utilisateurs finaux et assurez une intégration réussie : fournissez une formation complète et une assistance continue pour faciliter une adoption généralisée et une transition en douceur. Planifier la maintenance et l'amélioration continue : développer une stratégie pour maintenir les applications et les itérer au fur et à mesure que les besoins de l'organisation évoluent. Choisissez une plate no-code puissante : évaluez et sélectionnez une plate no-code robuste, telle que la plate-forme AppMaster , qui fournit une suite complète d'outils de conception, de développement et de gestion pour les applications backend, Web et mobiles.

En reconnaissant et en surmontant les défis du développement des technologies juridiques conventionnelles, les organisations peuvent exploiter le potentiel des applications personnalisées à l'aide de plateformes no-code. Le mouvement no-code permet aux avocats et aux utilisateurs professionnels de collaborer avec les services informatiques, créant ainsi des applications numériques illimitées capables de stimuler l'efficacité, l'innovation et la satisfaction des clients.